Alessia Rovegno descarta someterse a retoques estéticos: “No me tocaría la cara”

Alessia Rovegno es oficialmente nuestra Miss Perú y será quien lleve en alto el nombre del país en el certamen internacional Miss Universo que se efectuará en diciembre de este año. A propósito de tal acontecimiento, la modelo acudió como invitada junto a otras candidatas del Miss Perú 2022 al programa “Amor y fuego”.

En su estadía en el programa, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en consultarle respecto a sus detractores, sus problemas en su oratoria y, sobre todo, en si ha pensado hacerse uno que otro retoque en el rostro antes de la anhelada competencia internacional.

Alessia Rovegno pasa de las cirugías

“Te han mandado al quirófano, te han dicho que te tendrías que hacer la blefaroplastia, que si tienes que operarte la nariz. ¿Tú piensas que lo necesitas? Con toda esa descripción vas a quedar como un avatar”, le dijo Rodrigo González a Alessia Rovegno.

“No, para nada. Yo respeto la opinión, como siempre lo he dicho, de cada uno. No me tocaría la cara, la verdad ”, respondió la pareja de Hugo García.

Tras ello, ‘Peluchín’ dijo que su mayor consternación no es cómo luce Alessia, sino su oratoria. “A mí lo que me preocupa son tus respuestas, físicamente no me preocupa en nada cómo estás. Preciosa me pareces”, acotó el presentador de Willax.

“Si estamos hablando de que necesitas un tipo de retoque, de ninguna manera. No se te ocurra hacer caso a ese consejo”, agregó.

Rodrigo González trolea a Alessia Rovegno con su frase ‘aislamiento global’

Más adelante, cuando estaban a punto de despedir a Alessia Rovegno y demás candidatas al Miss Perú, Gigi Mitre se animó a consultarle por su apreciación respecto a los comentarios de sus detractores. “¿Qué les dices a tus ‘haters’?”, le preguntó´.