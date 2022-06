Melissa Paredes y el verdadero motivo del por qué quiere que su hija pase por la cámara Gesell

Ante los cuestionamientos, Melissa Paredes explicó que no quisiera llegar hasta los tribunales con Rodrigo Cuba, por el contrario, espera que puedan alcanzar una conciliación y finiquitar el tema de la tenencia. Por otro lado, Rodrigo González y Gigi Mitre le cuestionaron la declaración que hizo en referencia al ingreso de la pequeña Mía a la cámara Gesell y ella aprovechó para expresar por qué lo dijo.

Como se recuerda, la modelo conversó con los medios de comunicación en torno al psicólogo que examinaría a su menor hija y tuvo un comentario que llamó la atención de los televidentes: “Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell, sería el Poder judicial. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario, tiene que pasar (por la cámara Gesell), y tiene que hacer las cosas como son lamentablemente”.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

“Una cámara Gesell es un vidrio con el psicólogo que le pone juguetitos a los niños, le preguntan cosas y le sacan información a través del juego. ¿Cuál es el problema?. Ahí se determinaría si mi hija necesita pasar más tiempo con su madre. Tú te imaginas que mi hija pase por esa cámara Gesell y al final el perito arroja de que necesita más tiempo con su madre, como todos los niños de este país, como cualquier niño de 4 años”, dijo al referirse a la advertencia que le hizo a Rodrigo Cuba cuando afirmó que les “aterra” que la menor pase por esta medida legal en un juicio por la tenencia.

Melissa Paredes no considera que Rodrigo Cuba sea un buen padre

En esta línea, Gigi Mitre le preguntó si él es un buen padre y Melissa Paredes respondió: “Yo pensé que sí. No lo digo por el trato con ella, porque el trato es siempre bueno, pero no me parece de buen padre mandar con una mala intención una foto donde está tu hija solo para que destruyan a la madre”.