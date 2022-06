Jazmín Pinedo confiesa que volvió a ver a Jesús Neyra: “Nos tenemos cariño”

Jazmín Pinedo brindó una entrevista en la que habló sobre su expareja Jesús Neyra, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde que fue captada ingresando al departamento del actor en horas de la noche. La conductora de “+ Espectáculos” confesó que volvió a reencontrarse con él, pero esta vez no fue ampayada por las cámaras de televisión.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Jesús Neyra?

Aclaró que la relación que tiene con Jesús Neyra es solo una amistad y que siempre lo volverá a ver porque tienen amigos en común. Además, la presentadora contó que comparten sentimientos, pese a que su relación terminó en 2015.

“Jesús es mi amigo y va a ser mi amigo siempre, lo que la gente quiera pensar o no, es algo que yo respeto. Yo lo he vuelto a ver, esta vez no me vieron , bueno yo siempre lo veo porque es parte de mi grupo de amigos que quiero mucho . Nos tenemos respeto y nos tenemos cariño . Gracias a Dios siempre he tenido una buena relación con mis exparejas”, expresó la figura de América TV para El Popular.

Jazmín Pinedo señaló que se lleva bien con sus exparejas. Foto: captura América TV, Jesús Neyra/Instagram

¿Jazmín Pinedo podría tener un romance con Jesús Neyra?

Sobre la posilibilidad de tener un romance con Jesús Neyra, la ex chica reality de “Esto es guerra” descartó esa idea, debido a que ha pasado bastante tiempo desde que se separaron y asegura que se llevan mejor como amigos.

“Imagínate, yo terminé con él hace 10 años y me estás preguntando si podría pasar algo con él ahora, solo somos amigos. Él ha hecho su vida y yo también. Todo bien”, aseveró la popular ‘Chinita’.

También negó estar en búsqueda de una nueva pareja. “Siempre me están relacionando con alguien, la verdad, yo tengo un montón de amor. Hoy por hoy, no estoy interesada en tener una relación ”, dijo Jazmín Pinedo.