Nicole Pérez niega romance con Paolo Guerrero: “Siempre fue muy respetuoso”

Se pronunció. En medio de los rumores de separación de Alondra García Miró con Paolo Guerrero apareció en redes sociales una controversial fotografía del deportista junto a una joven, llamada Nicole M. Pérez. Tras ello, se especuló que ambos sostendrían una relación sentimental, ya que, al parecer, el ‘Depredador’ estaría distanciado de la modelo.

En el programa de Rodrigo González del martes 7 de junio, el conductor señaló que el futbolista se comunicó con él a través de mensajes de texto para aclarar cuál es su relación con la relacionista pública, quien le pidió una fotografía. Sin embargo, no habló sobre su actual estado sentimental.

Luego de las declaraciones del capitán de la selección peruana de fútbol, Nicole M. Pérez se contactó con una de las reporteras de “Amor y fuego” mediante Instagram para hacer su descargo de la polémica imagen que subió a sus historias de redes sociales.

Relacionista pública habla sobre fotografía con Paolo Guerrero

La joven que posó al lado de Guerrero señaló que nunca ha tenido problemas por una instantánea. Además, no solo tiene fotos con el peruano, sino también con muchas celebridades.

“Se refieren a mí como ‘influencer dominicana’, soy una profesional. Me apena mucho con Paolo, él siempre fue muy respetuoso y si esto fue a mí, no me imagino toda la presión y comentarios a él” , escribió.

Paolo Guerrero se tomó foto con relacionista pública

Mediante su cuenta de Instagram, Nicole Pérez compartió la fotografía junto a Paolo Guerrero. En ella, ambos se ven sonrientes, mientras abraza al deportista, lo que generó los rumores de un posible vínculo. La producción de “Amor y fuego” captó el precisó momento en que la dominicana subió la historia en Instagram. Además, se percataron que algunas instantáneas de ambos guardan cierta similitud, como cuando postearon su viaje por algunos lugares de Arizona, Estados Unidos.