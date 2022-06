Miguel Barraza molesto con ingreso de cómicos ambulantes a la TV: “Se querían comparar con uno”

Miguelito Barraza no ocultó el fastidió que sintió cuando los cómicos ambulantes en su momento cumbre, a finales de los 90, intentaron minimizar a los humoristas que ya existían en la TV. “Algunos dijeron ‘les ganamos a estos’”, contó el popular ‘Chato’ en una entrevista con Danny Rosales ‘El Narizón’ y Lucky ‘El Español’ para el segmento en YouTube “¡Habla, causa!”, emitida el 8 de junio.

Cómicos ambulantes vs. “Risas y salsa”

Fue Danny Rosales quien aseguró que tras el fin de “Risas y salsa” varios de sus integrantes hablaron con resentimiento de los cómicos ambulantes porque se quedaron sin trabajo.

“Todo programa tiene un momento que (acaba). No puede durar toda la vida. Eran jóvenes y la gente de “Risas y salsa” no. No es lo mismo hacer reír a los 15, 20 años, que a los 45″, respondió Miguel Barraza.

“Risas y salsa” fue un programa humorístico que estuvo en el aire desde 1980 a 1990. En su primera etapa contó con Adolfo Chuiman, Román ‘Ronco’ Gámez, Enrique Espejo ‘Yuca’, Susy Díaz, Rodolfo Carrión ‘Felpudini’, y posteriormente se unieron Manolo Rojas, Alfredo Benavides, Fernando Armas, Ernesto Pimentel la Chola Chabuca, el ‘Gordo’ Casaretto y Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

Miguel Barraza molesto con los cómicos ambulantes

“Lo que a mí me molestó es que algunos dijeron ‘les ganamos a estos’. Se les subieron los humos”, expresó Miguel Barraza hablando sobre el ingreso de los artistas de la calle a la televisión primero con “El show de los cómicos ambulantes” y “Los reyes de la risa”, y más adelante con “Los ambulantes de la risa”.

“¿Se pusieron malcriados?, ¿Comenzó la soberbia?”, agregó el cómico Lucky. “Así es”, confirmó el ‘Chato’ Barraza.

“Tú has quedado”, le dijo a Danny Rosales. “El flaquito también”, agregó sobre Kike Suero. “¿Pero los otros dónde están?”, preguntó en alusión a los cómicos ambulantes que no lograron hacer carrera en televisión, como Waferita, Pompinchú, Tornillo, Jofre, Cara de Chancho, El Cholo Jacinto, Fosforito, El Cholo Juan, Cotito, La Chola Cachucha, Cachay, Loncherita y Mondonguito, por mencionar algunos.