¿Qué sucedió con Yaqoob Mubarak, el millonario árabe que ayudó a cientos de familias peruanas?

Yaqoob Mubarak se hizo conocido en nuestro país por ayudar a las personas con escasos recursos durante el estado de emergencia. No obstante, también estuvo en el ojo del público cuando Magaly Medina mostró evidencias que acusaban al árabe de no cumplir con la ayuda prometida a las personas. Uno de los casos mostrados fue el albergue para ancianos ‘Los Martincitos’ de Villa el Salvador, donde su director Tony Palomino aseguró que no se hizo lo prometido con el establecimiento. Ante lo sucedido, Mubarak indicó que tomaría acciones legales en contra de la ‘Urraca’ por dañar su imagen.

A finales del 2020, el empresario la paso muy mal, luego de enterarse que las autoridades le negarían la entrada a Perú por un tiempo prolongado de 5 años. “ A todas mis familias peruanas: lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo se esclarezca” , señaló en sus redes sociales.

Problemas Migratorios de Yaqoob Mubarak para retornar al Perú

El empresario árabe Yaqoob Mubarak no dudó en mostrarles a sus seguidores el documento de Migraciones que le prohibía retornar al Perú por un largo tiempo.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y atención al documento de la referencia, a fin de hacerle llegar adjunto, copia de la resolución de gerencia N°2670-2020-Migraciones-SM de fecha 20 de agosto del 2020, la cual resuelve registrar la alerta restrictiva migratoria de impedimento de ingreso al territorio nacional por el periodo de cinco años , a partir del último registro migratorio de salida por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución”, dice en esta carta emitida el 8 de octubre de 2020.

Juan Carlos Villanueva, abogado de Mubarak, indicó que esta penalidad se dio por una supuesta infracción que cometió el árabe al viajar de Trujillo a Lima en donde fueron a ayudar a una familia. Asimismo, recalcó que no era una disposición que lo impida ingresar a nuestro país.

Yaqoob Mubarak fue sancionado por Migraciones. Foto: captura de Instagram

Yaqoob Mubarak regresó al Perú

Luego de haber pasado casi un año de lo sucedido, Yaqoob Mubarak sorprendió a su fans al anunciar por medio de sus redes sociales que se encontraba en nuestro país, a pesar de la sanción interpuesta por Migraciones. El árabe fue visto paseando por Miraflores, en donde vestía la camiseta de la selección peruana.

Es más, en su cuenta oficial de Instagram confesó que era hincha de Alianza Lima y fanático de los temas del Grupo 5. El público reaccionó de buena manera y lo dio a conocer con sus comentarios positivos; no obstante, se preguntaron por qué estaba en territorio peruano.

Yaqoob Mubarak regresa al Perú. Foto: captura de Instagram

¿Quién es Yaqoob Mubarak?

Yaqoob Mubarak es un filántropo del Reino de Bahréin que se hizo popular por ayudar a los más necesitados en nuestro país. Además de ser un exitoso empresario de 34 años, hace años fue un destacado modelo, que trabajó para diferentes marcas importantes.

Mubarak es propietario de una distinguida tienda de chocolates y dulces llamada London Store, que importa sus productos a distintos países del mundo.

El famoso empresario árabe Yaqoob Mubarak. Foto: captura de Instagram

¿A qué se dedica actualmente?

Actualmente el empresario árabe tiene una canal de YouTube llamado “Yaqoob Mubarak”, con más de 400 seguidores. Su contenido radica en ayudar a las personas que más lo necesitan.

Su video más viral tiene 1.867 vistas y es cuando se corta el cabello para ayudar a los niños que sufren de cáncer.

Empresario ayudó a niños en Trujillo

Yaqoob Mubarak ayudó a todas las familias de menores de edad que la venían pasando mal a causa del coronavirus en la zona de Bella Esperanza en Trujillo.

“Gracias por venir, señor Yaqoob Mubarak, gracias por venir a nuestra humilde olla común Bella Esperanza. Nosotros confiamos en usted para que nos venga a dar ayuda porque no tenemos qué comer. Gracias a la señorita de la Cadena Peruana y Trujillo 60 que lo trae a usted a darnos ayuda” , dijo una niña muy agradecida.

Yaqoob Mubarak ayudo a niños con bajos recursos. Fotos: captura de Instagram

¿La hermana de Michelle Soifer estuvo en una relación con Yaqoob Mubarak?

Todo sucedió cuando Mubarak subió una foto con la hermana de Michelle Soifer y un breve mensaje: “Las diferencias culturales no deben separarnos el uno del otro” . En esta publicación, Chris le siguió el juego y colocó en los comentarios un emoji de corazón rojo.

Tras los rumores de una posible relación, la influencer lo negó e indicó que está soltera.