¿Quién es Fernando Garabán, exesposo de Ethel Pozo y papá de sus 2 hijas?

Ethel Pozo se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la farándula local. En los últimos días, estuvo en el escaparate por su entrevista a Melissa Paredes; sin embargo, hay otros detalles que no podemos dejar de mencionar sobre la conductora de “América hoy”.

Como se sabe, la hija de Gisela Valcárcel está próxima a casarse con Julián Alexander, con quien cumplió un año de relación en abril. No obstante, no hay que olvidar que esta no será la primera vez que Ethel llegue al altar, pues en el 2004 se casó con el fotógrafo Fernando Garabán y, fruto de ese amor, nacieron sus dos hijas.

En esta nota te contamos quién fue su primer esposo y por qué su matrimonio llegó a su fin.

¿Quién es Fernando Garabán?

Fernando Garabán es el primer esposo de Ethel Pozo, con quien estuvo casada hace más de 15 años. Se dedica a la fotografía y actualmente radica en Estados Unidos.

Según Rodrigo González, tuvo una muy buena relación con su exsuegra, Gisela Valcárcel, quien hasta le ayudó a construir un estudio en un ambiente de uno de sus locales y lo convirtió en el fotógrafo principal de su revista.

Ethel Pozo y Fernando Garabán se casaron en el 2004. Foto: difusión

Fernando Garabán tiene un hermano

Fernando Garabán no mantendría una buena relación con su hermano, llamado Roberto, dueño de la empresa Lighting Design. Los rumores de una posible tensión entre ellos se sostienen debido a que, cuando este se casó en Cancún, invitó a su excuñada Ethel Pozo junto con su nueva pareja a la ceremonia.

“ Yo con mi hermano tampoco tengo una buena relación, con Roberto (...) Él sí, creo que es medio mediático, puedes consultarle lo que quieras, te va a hablar”, respondió Fernando al programa de Willax cuando fue consultado por su relación con su hermano.

¿Cómo nació la historia de amor entre Fernando Garabán y Ethel Pozo?

El romance entre Ethel y Fernando surgió hace más de 15 años. Todo empezó porque la hija de la ‘Señito’ era amiga de la publicista Carla Chuiman y ambas se enamoraron de los hermanos Garabán.

Tiempo después, la conductora de “América hoy” y el fotógrafo contrajeron nupcias y tuvieron a sus dos hijas. Sin embargo, la relación entre ellos estaba desgastándose y decidieron ponerle fin a su matrimonio. Según los rumores, el divorcio se habría dado en malos términos, debido a una supuesta infidelidad por parte de él.

Tras su separación, la tenencia de las menores quedó en manos de la madre y, hasta el momento, al parecer, no habrían logrado limar asperezas.

Ethel Pozo y Fernando Garabán tienen dos hijas. Foto: difusión

Fernando Garabán se pronunció sobre el compromiso de Ethel Pozo con Julián Alexander

En el 2021, Ethel Pozo anunció por todo lo alto su compromiso con Julián Alexander, sin imaginar que esta noticia llegaría hasta oídos de su exesposo, quien se pronunció al respecto y pidió seguridad en todo momento con relación a sus hijas.

“Bueno, como te comento, eso es tema de ella. Ella tiene libertad completa de tener una relación con quien desee. Obviamente, tiene que tener cuidado con las niñas pequeñas que hay en casa, pero de ahí no estoy informado, no tengo comunicación con ella” , comentó para “Amor y fuego”.

Fernando Garabán se mantiene distanciado de Ethel Pozo

Asimismo, también comentó que no mantiene ningún tipo de contacto con Ethel Pozo y aseguró que únicamente conversa con sus hijas.

“Yo no sé quién pueda meter la mamá de mis niñas a su casa, pero es su casa. Sí sé que tiene que tener cuidado, obviamente, porque tiene dos niñas ahí. Comunicación con ella no tengo, con mis hijas sí”, indicó.