Anthony Aranda continúa generando polémica luego de confirmar su relación con Melissa Paredes. Meses después de su ampay, el bailarín vuelve a atraer la atención mediática por compartir fotografías luciéndose junto con su pareja y la pequeña hija de esta.

Esto se difunde luego de que la actriz fuera blanco de críticas por enviar a Rodrigo Cuba una fotografía de su heredera durmiendo en las faldas del ahora integrante de “EEG”. Esto no fue del agrado de futbolista, quien no dudó en reclamarle luego de ver la imagen en WhatsApp.

“No me parece que esté durmiendo en las piernas de tu pareja, Melissa. Totalmente desatinada la foto que mandas”, le dijo el jugador de Sport Boys.

Anthony Aranda aclara la foto en la que aparece con la hija de Melissa Paredes. Foto: composición América TV/Willax TV

Anthony Aranda y su foto familiar con Melissa Paredes

A pesar de que no se ha pronunciado en torno a la disputa entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Anthony Aranda sí ha dejado en claro que considera a la modelo y a la hija de ella como su familia. En recientes publicaciones de Instagram se le ve luciendo un nuevo protector de pantalla en su celular, el cual contiene una fotografía de él, su pareja y la pequeña Mía.

Anthony Aranda y su foto familiar con Melissa Paredes. Foto: captura Willax

La imagen muestra que la actriz sostiene a la niña en su lecho mientras el bailarín las abraza tiernamente a ambas. ¿Esto será una indirecta al popular ‘Gato’?

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre la relación de su hija con Anthony Aranda?

Rodrigo ‘Gato’ Cuba aseguró que no se encuentra de acuerdo con la confianza que tiene Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, con su hija. Sin embargo, recalcó que ese tema queda en manos de la exconductora.