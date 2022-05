¡Más dudas que respuestas! La polémica entre Zully Pinchi y Martín Vizcarra sigue dando de qué hablar. La expostulante al Congreso se presentó en el programa de Jaime Chincha y habló por primera vez en televisión sobre el supuesto romance escondido que habría vivido con el expresidente. No obstante, la abogada dudó en hablar al ser consultada por el tema.

Pinchi a Jaime Chincha: “¿Usted tiene pruebas de que son ciertos?”

La entrevista de Jaime Chincha a Zully Pinchi duró tan solo minutos, pero sirvió para conocer la perspectiva de la empresaria sobre su supuesto romance con Martín Vizcarra. La abogada le dijo al periodista: “Usted da por hecho algo que no está demostrado. Usted dice: ‘Cuando conversaba con él…’. No sé a qué se refiere en ese sentido”. “¿Los chats son falsos?”, fue la pregunta que dejó sin palabras a la letrada.

“¿Usted tiene pruebas de que son ciertos, le consta que son ciertos, los tiktoks, el melodrama? ¿Hay relevancia política, jurídica, fiscal? Sí, pero han agarrado un escenario que no tiene nada que ver con la realidad, utilizándome a mí. No escapemos de la realidad. Hay aspectos endógenos y exógenos del escenario. Usted los da por cierto. Lo está diciendo usted, no yo. Esos diálogos tienen que probarse si son ciertos o no. Yo le digo algo: asesoro políticos. Me puede contratar un partido o candidato político. Yo tengo más de 15 años desenvolviéndome como abogada y empresaria con mucho éxito. Hay una canción, poemas. Todos sacados de contexto”, fue su contundente respuesta tras haberse quedado en silencio durante unos segundos.

“¿Vizcarra fue infiel?”, le consultó Jaime Chincha a Zully Pinchi?

Más adelante, Zully Pinchi negó haber sido infiel, pero no se mostró segura al responder por Martín Vizcarra cuando Jaime Chincha le preguntó si el expresidente había sido infiel. “No tengo idea. Hay que preguntarle a él”, afirmó la abogada. Si bien la entrevista terminó de forma tranquila, el comunicador lamentó que la expostulante al Congreso no fuera clara sobre el tema.