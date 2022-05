¿Se acabarán las especulaciones? Diego Bertie y Jaime Bayly han sido vinculados sentimentalmente desde hace varios años. La sospechas reavivaron la atención mediática luego de que Magaly Medina anunciara por todo lo alto que el actor hablaría en su programa sobre el vínculo, presuntamente amoroso, con el popular ‘niño terrible’.

“Antes de irnos tengo que decirles que Diego Bertie nos ha dado una entrevista donde habla de un tema que creo que se negó a hablar por años: el tema Jaime Bayly. Él rompe su silencio sobre esto justamente cuando empezará sus presentaciones en La estación de Barranco”, dijo la conductora.

Pero, ¿por qué han sido relacionados? En diversas ocasiones, Jaime Bayly ha expresado que tuvo una amistad con Diego Bertie y ha sugerido, con ánimos de generar especulaciones, que en algún momento fueron muy “íntimos”. Aquí te contamos por qué se dice que ambos habrían tenido un romance.

¿Cuándo empezaron a vincularlos?

Todo empezó en el año 1994, cuando Jaime Bayly entrevistó a Diego Bertie en su programa televisivo. Esto sucedió poco después de que el famoso conductor publicara “No se lo digas a nadie”, obra en la que uno de sus personajes fue comparado con el cantante de “Qué difícil es amar”.

En dicha conversación hace referencia a la novela y se evidencia la complicidad que había entre ellos: “Lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara a cierta gente con mi novela y tú fuiste una de esas víctimas”.

En el 2005, el escritor apareció en el programa de Magaly Medina y habló sin tapujos de su atracción por su colega.

“Tuvimos una historia muy bonita, lo recuerdo con mucho cariño . Yo creo que volvería a surgir esa química. Yo creo que Diego siempre me va a gustar , pero estoy viejito y no creo que le interese un ‘revolcón’ conmigo”, expuso.

¿Qué respondió Diego Bertie?

Cansado de las especulaciones y de las constantes preguntas de la prensa, Diego Bertie descartó tajantemente cualquier amistad con el autor.

“No cuento mis intimidades en la televisión, será estilo de él. Que hable lo que le da la gana, no somos amigos, hace mucho que no lo veo y no tengo ganas de verlo tampoco”, indicó a “Panorama”.

La polémica columna de Jaime Bayly

En junio del 2007, Jaime Bayly escribió una columna en la que vuelve a mencionar como protagonistas a un actor y un escritor. Además menciona la publicación de un libro, el cual sería “No se lo digas a nadie”. Esto reavivó la polémica.

“El escritor escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero, cuando el libro es publicado, mucha gente en su país reconoce al actor y al escritor. (...) El actor se siente traicionado, todos saben o sospechan que fueron amantes. El escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y reconoce que le gustan los hombres. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres”, recita dicho escrito.