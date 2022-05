Rafael Fernández sobre Rodrigo Cuba: “Para mí es un buen tipo”

El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, habló sobre la polémica y el conflicto legal en el que se han enfrascado Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Desde su experiencia, el afamado ‘Rey de los huevos’ lamentó el mal momento que están pasando y resaltó que lo importante es el bienestar de los hijos.

“A veces cuando dices de más terminas perjudicado. Yo creo que Melissa hubiese ganado más haciendo mea culpa y quedando bien con Rodrigo, que para mí es un buen tipo. Hubiese sido mil veces mejor que lo que está pasando ahora. Hasta hubiese recuperado su trabajo”, mencionó para Infobae.

Rafael Fernández se identifica con el ‘Gato’ Cuba por su papel de padre

Además, el empresario se identificó con el caso y contó que él también pasó por una separación y tuvo que hacerse cargo de sus hijos.

“Yo veo a (Rodrigo) Cuba como una persona sincera que dice las cosas como son. Yo digo: ‘¡qué buen papá!’. Yo también les he cocinado a mis hijos, he hecho deportes con ellos, los he llevado al colegio, he asumido cuando su mamá no podía y nos llevábamos bien”, comentó.

Asimismo, mencionó que Melissa Paredes debería asumir su responsabilidad para ponerle fin a este escándalo mediático.

“ Ella sabe que ha perdido a un buen tipo y quiere tratar de dejarlo mal . Yo creo que mucho más va a ganar si asume que es la culpable y reconoce que él (Rodrigo) es un buen hombre. De ahí ya nadie le va a decir nada. Lo más sano es enfrentarlo y ya no dejar que la gente especule, es un consejo que debe quedar”, agregó.

Contamos las principales contradicciones en las declaraciones de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: composición LR/captura ATV/América TV

¿Rafael Fernández le perdonaría una infidelidad a Karla Tarazona?

Por otro lado, reveló que no podría perdonarle una infidelidad a su esposa y aseguró que, en caso ocurriera, no se envolvería en un escándalo mediático ni declararía en contra de ella.

“Si en algún momento Karla hace lo mismo, yo solo le diría gracias y chau. Nunca hablaría de ella y me iría del Perú a vivir con mis hijos al extranjero”, sostuvo.