El representante legal de Melissa Paredes ha vuelto a ser vinculado con Lizbeth Cueva, quien es una de las principales panelistas de “América hoy”. Luego de ser grabados charlando en un restaurante, el programa de Rodrigo González develó nuevas imágenes que evidencian que sí existe una estrecha relación entre ellos.

Aunque ya había desmentido todo tipo de amistad con el letrado, estos encuentros generaron sospechas entre los conductores de “Amor y fuego”, que no dudaron en resaltar la confianza que ambos evidencian durante dichos encuentros.

PUEDES VER: Psicóloga Lizbeth Cueva responde por su polémica foto con abogado de Melissa Paredes

Nuevas imágenes de Lizbeth Cueva y el abogado de Melissa Paredes

Las primeras imágenes que salieron a la luz datan del 3 mayo; no obstante, Lizbeth Cueva y el abogado de Melissa Paredes se habrían frecuentado en los días siguientes.

Las grabaciones de “Amor y fuego” indican que también se reunieron el 5. En dicha fecha, Wilmer Arica llega al que sería el departamento de la psicóloga y minutos después sale manejando un auto de color rojo que, según registros, pertenece a la psicoterapeuta. Luego llegan a un restaurante para almorzar y vuelven a su destino inicial.

“Qué cercana relación”, expresó el popular ‘Peluchín’ tras presentar la nota.

¿Qué dijo la psicóloga sobre su vínculo con el abogado de Melissa Paredes?

Luego de ser grabada compartiendo un almuerzo con el abogado de Melissa Paredes, Lizbeth Cueva no se quedó callada y aclaró cuál es su verdadero vínculo con el letrado. La psicóloga aseguró que su encuentro ocurrió debido a un tema estrictamente profesional ligado a su familia.