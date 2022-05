Melissa Paredes recibió el apoyo de su madre tras las declaraciones de Rodrigo Cuba sobre su actitud antes y después del ampay con Anthony Aranda. Durante una entrevista con “América hoy”, Celia Rodríguez se refirió a las fotos de su nieta Mía en el regazo del ‘Activador’.

Como se recuerda, el futbolista mostró una serie de imágenes de su pequeña junto a Anthony Aranda que la modelo le envió vía Whatsapp. Al ser vistas por el público, en redes sociales se desató una ola de críticas por la confianza que tiene la modelo en su nueva pareja.

¿Qué dijo la madre de Melissa Paredes?

Durante la conversación con las conductoras de “América hoy”, Celia Rodríguez se mostró ofuscada e incómoda por los comentarios que existen hacia su hija y nieta.

“Aquí no ha habido nada de lo que quieren dar a entender. No sean maliciosos y no pongan asquerosidades sobre mi nieta, porque todos los comentarios en redes son por eso”, indicó al iniciar.

Por otro lado, se refirió al ‘Gato’ Cuba con la hija de Ale Venturo: “Cuando la otra persona agarra a la niña, la sienta en sus piernas, la carga arriba o abajo, ahí dicen: ‘Qué buen padre’”, expresó Celia.

Rodrigo no sufrió por ampay, según Celia Rodríguez

La madre de Melissa Paredes brindó declaraciones sobre lo que habría sucedido con Rodrigo Cuba luego de destaparse el polémico ampay entre Melissa Paredes y Anthony Aranda.

“Él estaba muy bien, como si nada. Yo fui al otro día y me hablaba como si nada. Yo le quité el habla, que lo diga. ¿Cómo iba a sacar un comunicado falso a las horas?”, dijo al iniciar la conversación.

Asimismo, explicó que no quiso conversar con él y cuestionarle este accionar: “Desde que él pone una mentira, ¿tú crees que me voy a sentar a hablar con él? Lamentablemente no se puede confiar”, finalizó.