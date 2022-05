Rodrigo Cuba siguió contando cómo fue la actitud de Melissa Paredes tras el ampay con Anthony Aranda. Durante la entrevista con Magaly Medina, el futbolista afirmó que la modelo se mostró exaltada al difundirse su presunta infidelidad públicamente. Luego, el ‘Gato’ publicó un comunicado que no le agradó a su expareja.

Como se sabe, tras el ampay en el programa de la ‘Urraca’, Melissa Paredes se pronunció vía Instagram para contar su verdad sobre los hechos; sin embargo, Rodrigo Cuba estuvo en desacuerdo y publicó un extenso mensaje explicando que “recién se enteraba del fin de su relación” con la actriz.

Melissa Paredes pidió eliminar la publicación

Rodrigo Cuba todavía guarda las conversaciones con Melissa Paredes como pruebas de la actitud que tuvo antes y después del ampay. En medio de la conversación con Magaly Medina, el ‘Gato’ contó que ella le pidió una oportunidad más y le suplicó que borre el comunicado en Instagram.

“Saca tu comunicado, por favor. Me has hecho daño. Me he quedado sin trabajo”, contó. “Es la primera conversación que tengo de su nuevo número, ella precisamente me pone: ‘Hola guapo’”, contó.

Melissa Paredes quiso retomar la relación

Otro de los relatos que llamó la atención de la audiencia fue cuando Rodrigo Cuba contó que Melissa Paredes quiso otra oportunidad con él. Tras el ampay con el ‘Activador’, la modelo se habría arrepentido de su deslealtad, pero recibió una negativa por parte del jugador.

“En su momento me pidió perdón a dos días del ampay. Me pidió perdón para volver. Yo tengo los WhatsApp. Ahí me voy a concentrar y le dije que no iba a intentar volver con ella”, comentó.