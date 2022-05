Psicóloga Lizbeth Cueva aclara su polémica foto con abogado de Melissa Paredes

Psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció sobre su polémica foto con el abogado de Melissa Paredes que fue difundida por el programa “Amor y fuego”. La terapeuta de “América hoy” explicó que conoce al letrado desde hace varios años y descartó que esté involucrada en el caso de la conciliación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Sin embargo, reveló que le dio apoyo psicológico a la actriz de “Dos hermanas”. “Al señor Arica lo conozco desde el año 2015, en esa foto me está asesorando un tema familiar... Yo no evalúo a la niña, no evalúo a Melissa”, expresó. Video: América TV