Magaly Medina: qué estudió, dónde y por qué no pudo acabar su carrera

Magaly Medina ha sido criticada por no culminar su carrera de periodista durante muchos años. La conductora ha logrado el éxito en la televisión, se convirtió en la ‘Reina de los ampays’ y ahora lleva una vida de lujos, entre el dinero, los viajes y la fama. Lo único que no ha conseguido es un título universitario.

En esta nota te contamos todos los detalles de la historia de Magaly Medina y los motivos por los cuales decidió alejarse de manera definitiva de las aulas universitarias.

Magaly Medina ha sido criticada por no culminar su carrera de periodista. Foto: GLR

¿Dónde y qué estudió Magaly Medina?

Cuando era muy joven, Magaly Medina llegó a Lima desde su natal Huacho para empezar a estudiar Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza , que en ese entonces era un instituto. Dos años y medio después tuvo que abandonar la carrera profesional. Sus padres no la apoyaron más.

Lo que pocos saben es que la presentadora de “Magaly TV, la firme” también estudió Administración de Empresas, pero en la Universidad de Huacho.

¿Por qué Magaly Medina no terminó su carrera?

En una entrevista con Andrea Llosa, Magaly Medina reveló que no terminó su carrera porque quedó embarazada de su único hijo , Gianmarco Mendoza Medina.

Convertirse en madre soltera fue para ella un impedimento, pues no tenía suficiente dinero para solventar sus estudios. Pese a las adversidades, continúo con su pasión por el periodismo y buscó trabajo en los diarios locales.

Magaly Medina orgullosa de su carrera inconclusa

El lunes 23 de mayo, Magaly Medina le respondió a Ethel Pozo, quien afirmó que tiene un posgrado en comunicaciones y la capacidad para entrevistar en exclusiva a personajes como Melissa Paredes. La conductora de ATV minimizó los estudios de la hija de Gisela Valcárcel y se mostró orgullosa de no haber terminado su carrera universitaria.