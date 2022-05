Janet Barboza le envió un claro y tajante mensaje a Magaly Medina. Previamente, la figura de ATV se tomó varios minutos de su programa, el último 23 de mayo, para criticar la entrevista que le hizo Ethel Pozo a Melissa Paredes y desmerecer los estudios académicos de la conductora diciendo que “en cinco años de universidad no aprendió nada”.

Antes que finalizara la edición de “América hoy” de este 24, la hija de Gisela Valcárcel se paró frente a las pantallas para responder las declaraciones de Medina argumentando que estaba muy orgullosa de haber podido culminar sus estudios universitarios y que Magaly no es “ni más ni menos que nadie”.

En esa línea, Ethel Pozo sorprendió a la audiencia con una impactante revelación de su época universitaria que estuvo directamente relacionada con Magaly Medina.

Ethel Pozo encara a Magaly Medina tras críticas

La presentadora de “América hoy” tomó unos minutos de la emisión del programa que lidera para dirigirse a la conductora de ATV.

“Ya que tocó el tema de los estudios y yo estoy muy orgullosa de haber podido terminar mi carrera, quiero decir que yo estudié con su hijo en la facultad. Yo fui carpeta a carpeta con el hijo de Magaly Medina. Así que, si se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera de su hijo”, aseguró la hija de Gisela Valcárcel.

Lejos de arremeter contra Medina, Ethel Pozo prosiguió su discurso con un mensaje de reflexión y le envió un saludo a su ella, a su hijo y a su esposo. “No soy mejor ni peor que nadie (...) no porque alguien no tenga estudios, debe ser menospreciado, todos somos iguales. Le mando todo mi respeto y cariño a usted y a su familia, no tengo por qué denigrar ni poder apodos”, agregó.

Janet a Magaly: “Ni te respeto ni te tengo cariño”

Mientras Ethel le enviaba cálidos saludos a la periodista de espectáculos, Janet Barboza la interrumpió, entre risas, dejando entrever que no debería ser tan respetuosa con alguien que usa el contenido de “América hoy” para tener qué hablar en su programa.

“Todos los días se banquetea con nuestro contenido. Habla de mí todo lo que quieras, yo ni te respeto ni te tengo cariño”, dijo con el semblante serio la ‘Rulitos’.

“Deja descansar en paz al gran ‘Paco’ Igartua (fundador y director de la revista Oiga), por favor, que siempre lo mencionas, que debe estar revolcándose en su tumba porque no eres su mejor pupila”, remarcó la conductora entre risas.

Melissa responde a Janet por sus señalamientos

En conversación con Ethel Pozo, Melissa Paredes recordó la vez que se presentó en “América hoy” para brindar su descargo sobre el ampay que protagonizó con Anthony Aranda y cómo Janet Barboza la abordó ante cámaras, tratando de buscar irregularidades en su versión.