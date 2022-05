Antonella Groot reaparece con nueva figura tras el nacimiento de su hijo: “He bajado 9 kilos”

Antonella de Groot reapareció en redes sociales luego de dar a luz a su hijo. En esta ocasión, la exesposa de Mauricio Diez Canseco contó que se encuentra muy contenta porque, después de casi dos semanas del nacimiento de su bebé, poco a poco está recuperando su figura. Asimismo, detalló que gracias a su rutina ha podido regresar al peso que tenía antes de salir embarazada.

En un inicio, la modelo se mostró emocionada por su progreso. “Ando motivada porque el martes (17 de mayo) que me sacaron los puntos, aproveché en pesarme en la balanza del ginecólogo (...) y me quedé súper feliz porque ahí es donde me pesaba siempre y he bajado 9 kilos?”, detalló en las historias de Instagram.

En esa misma línea, la joven precisó cuál es su rutina diaria que la ayudó a recuperar su figura. “Así que dejar de comer, más la lactancia y estoy comiendo más sano, tomando full agua y la verdad es que también ya no ceno mucho, pico algo muy pequeño, un snack y después a dormir. Ya no tengo ese hambre insaciable que tenía embarazada, está ayudando súper bien”, manifestó.

Modelo aclaró cuánto pesaba antes de su embarazo

Asimismo, la también empresaria respondió algunas dudas de los usuarios, quienes le consultaron sobre su peso antes de que saliera embarazada. “¿Cuánto pesabas en el embarazo y cuánto ahora?”, le preguntaron. De inmediato, la actriz comentó: “Llegué a pesar 84 kg. Ahora 75 kg y espero bajar (algunos) kilos más al menos”.

Antonella Groot reveló con tierna fotografía su segundo embarazo

En noviembre de 2021, Antonella Groot subió una imagen junto a un pequeño mensaje en el cual revelaba que estaba embarazada de su segundo bebé. En la fotografía se observó ropa, zapatos y una ecografía. “¡Hola, bebé! Te esperamos con ansias”, fueron las conmovedoras palabras que acompañaron su publicación en su cuenta oficial de Instagram.