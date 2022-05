Korina Rivadeneira desea tener al menos 3 hijos con Mario Hart: “Quiero una familia enorme”

¡Lo dijo todo! Para Korina Rivadeneira, es el momento perfecto para agrandar su familia junto a Mario Hart. La modelo, quien hace poco insistió en la veracidad de su matrimonio a pesar de que este fue anulado, tiene muchos planes junto a su pareja. De acuerdo a lo que le dijo la ex chica reality a Verónica Linares para su canal de Youtube, anhela tener una familia numerosa junto al ex ‘combatiente’.

Korina Rivadeneira: “Ojalá el tercero se parezca a mí”

Korina Rivadeneira se animó a contarle a Verónica Linares, con quien tiene una cercana amistad desde hace un tiempo, que espera tener más de dos hijos con Mario Hart. Además, la modelo dejó en claro que desearía que uno de sus hijos sea más parecido físicamente a ella: “Lara se parece a Mario. Este (refiriéndose a su bebé por nacer) es un clon. Ojalá el tercero se parezca a mí. Yo quiero más. Si se puede tenemos, si no, bueno ya no. Yo sí quiero tener una familia enorme”.

Más adelante, la venezolana reveló una de las grandes diferencias entre su primer y su segundo embarazo. “Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los 9 meses, en este embarazo no he hecho absolutamente nada porque he tenido demasiado trabajo y me canso más. Me siento mal porque me gusta hacer deporte y no he podido”, comentó.

¿Qué dijo Mario Hart sobre tener más hijos?

A pesar del entusiasmo de Korina Rivadeneira por ser mamá nuevamente, Mario Hart declaró para las cámaras de América Espectáculos que no desea ser padre por tercera vez: “No hay tercero, de ninguna manera. Es algo ya consensuado, es de mutuo acuerdo. (...) De repente después de unos cuantos añitos, pero así, seguiditos, ni hablar”. Esto se dio previo a la conversación entre la modelo y la periodista; sin embargo, la ex chica reality ya tenía claro que quería, por lo menos, un hijo más.