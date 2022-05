Karen Dejo relata personalidad de Mario y Vania: “Dejaban notar una relación sana”

Mario Irivarren y Vania Bludau son el foco de atención de los medios de espectáculos luego de que sus allegados confirmaran más casos de agresión física y verbal entre la pareja. Este jueves 19 de mayo, Karen Dejo se presentó en “América hoy” para dar su opinión sobre ambos personajes.

Como se sabe, Karen Dejo y Mario Irivarren son amigos hace varios años, desde que ambos fueron participantes del reality “Combate”. Es por eso que, durante esta conversación, la modelo dio a conocer su perspectiva sobre el ex chico reality.

¿Qué dijo Karen Dejo?

“A mí me llamó la atención porque yo a Mario Irivarren lo conozco desde el 2014 y con Vania he compartido camerino con ella. Yo, a Mario, jamás lo he visto con actitudes agresivas, nunca en mi vida. Sí colérico y renegón, pero más de eso, jamás lo he visto”, comentó la bailarina al iniciar su participación en “América hoy”

Por otro lado, también se refirió a Vania Bludau: “A Vania tampoco la he visto en actitudes agresivas, pero sí considero que Vania es una persona difícil de llegar a ella. Cada vez que la conoces a Vania, he sentido en mi percepción, que ella pone un muro que no permite que ingresen a ella a conocerla como amiga en una conversación”.

“Ellos dejaban notar una relación sana y bonita. De la noche a la mañana se mostró todo lo contrario y a todos nos sorprendió”, finalizó.

Ethel Pozo se refiere a Vania Bludau

En esta misma conversación, Ethel Pozo confirmó cómo percibió la personalidad de Vania cuando estuvo de visita en el set: “Coincido. Los que hemos visto aquí a Vania, muchas veces es como una coraza. Es muy educada, pero no es como otras entrevistadas que vienen y te cuentan su vida en el corte”.