Rafael Fernández revela si perdonaría infidelidad de Karla Tarazona: “Sería complicado”

¿Perdonaría que le sean infiel? Rafael Fernández es un reconocido empresario que ha forjado su fortuna en base a su trabajo desde muy joven. Las cámaras del espectáculo siempre le fueron esquivas, hasta que conoció a la conductora Karla Tarazona.

Desde que iniciaron una relación, y este vínculo se hizo conocido en medios, ha tratado de mantenerse en este lo necesario para que no interfiera con sus labores, pero lo necesario para que tampoco se mantenga alejado de su esposa, quien sí forma parte del entorno mediático.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre la infidelidad?

El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, visitó el set de “D’mañana”. En su presentación estuvo acompañado de los hijos de ella para que le dieran una sorpresa en vivo por su cumpleaños. Pero no todo quedó ahí. Los reporteros de La República aprovecharon en consultarle su opinión acerca de la infidelidad, que ha sido un tema tan polémico en la farándula peruana en estas últimas semanas.

En ese sentido, señaló: “Hay parejas que tienen 40-50 años de casados, han pasado por infidelidades y siguen juntos, como un bloque, porque se han perdonado, entonces yo creo que no somos nadie para juzgar la posición en la que está cada persona. Si es su felicidad y la quieren así… yo digo, ‘si eres feliz haciéndolo, haz lo que tú quieras, siempre y cuando no hagas daño al resto. Es entre ustedes dos y no con el resto’”.

Asimismo, añadió: “Yo creo que la infidelidad hubo desde hace muchísimo tiempo atrás. Que ahora se haga más pública, y se perdone o no se perdone, es un tema de la pareja en sí”. Finalmente, cuando se enfocaron en la relación de Rafael Fernández y Karla Tarazona, aseveró: “No, sería muy complicado (...) Sobretodo, si es público”.

Karla Tarazona está feliz con camioneta de segunda que le regaló Rafael Fernández

La conductora Magaly Medina no dudó en criticar la camioneta que le regaló Rafael Fernández a su esposa Karla Tarazona por ser de segunda mano; sin embargo, la empresaria hizo caso omiso a los comentarios.