Melissa Paredes afirma que no siente rencor por el ‘Gato’ Cuba: “Algunos me dicen boba”

Melissa Paredes estuvo como invitada en el programa “En boca de todos”, donde recordó parte de su pasado en el distrito de Ventanilla, lugar en el que vivió por muchos años. No obstante, no faltaron las consultas referentes a su expareja Rodrigo Cuba, quien recientemente le pidió una conciliación.

Además, aprovechó las cámaras para aclarar que ella nunca ha buscado vivir del dinero del padre de su hija y que lo principal es priorizar el bienestar de su pequeña Mía.

Siguiendo esta línea, le preguntaron por la reciente declaración que hizo el ‘Gato’ sobre celebrar el cumpleaños de su engreída con ambos padres.

Melissa Paredes habla de la fiesta de su hija

Melissa Paredes se mostró fastidiada cuando dejaron entrever que ella podría ser invitada a la celebración que tiene planeado Rodrigo Cuba su hija. “Mi hija no es un trofeo y ambos debemos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta de nuestra hija. No es que yo sea la invitada, soy la madre, señores”, dijo molesta la modelo.

Por otro lado, aseguró que le gustaría llegar a un acuerdo con su exesposo para poder organizar bien las cosas. “Sería lindo que los dos estemos en el cumpleaños de ella. (...) Siempre he sido yo la encargada de todo (organizar las fiestas), por eso me sorprende. Ojalá lo hagamos juntos”, añadió.

Melissa Paredes descarta sentir rencor hacia Rodrigo Cuba

Por otro lado, la también actriz dijo que, pese a todo el problema mediático que hubo con el jugador del Sport Boys, ella no le guarda ningún rencor y espera poder llevar la ‘fiesta en paz’, especialmente por la tranquilidad de su hija.