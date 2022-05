Bruno Agostini confirma actitudes tóxicas de Vania Bludau: “Le gusta hacer daño”

Bruno Agostini fue consultado por la reciente polémica que ha protagonizado su expareja Vania Bludau junto a Mario Irivarren. El español reveló detalles inéditos de la relación que tuvo con la influencer y las actitudes agresivas que vio en ella. Desde Miami, el ex chico reality se sumó a las figuras que se pronunciaron respecto a este tema.

Pese a que decidió alejarse de la farándula, Agostini no dudó en contar las diversas experiencias que vivió al lado de la ex chica reality, quién ha sido acusada de agredir físicamente a Irivarren.

Bruno Agostini se comunicó con Mario Irivarren

Luego de escuchar las diversas declaraciones que dio Vania Bludau sobre la presunta relación tóxica que tuvo con Mario, el español llamó inmediatamente al emprendedor para brindarle su apoyo y narrarle todo lo que él pasó durante su relación con la ex chica reality.

“Le dije lo que pensaba, que lo que está viviendo, yo lo he pasado. No, por el tema del maltrato, sino que ella habla mal de una persona. Hay que saber por qué Mario llega a ese punto, de ponerse así (violento)”, comentó para El Popular.

Bruno Agostini y Mario Irivarren mantuvieron una relación con Vania Bludau. Foto: composición Instagram Bruno Agostini/Mario Irivarren

Bruno Agostini afirma mal carácter de Vania Bludau

El hermano de Fabio Agistini habló fuerte y claro de las actitudes agresivas que notó en su exnovia. “ Es muy conflictiva. Le gusta hacer daño . Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño”, aseguró.

No obstante, dijo que eso no justifica la reacción violenta que tuvo el influencer, pero que tampoco podía ser ajeno al comportamiento de Bludau. “No comparto que Mario le haya levantado la mano, pero también sé que la conflictiva aquí es Vania. Siento que es una mujer que no tiene los pies en la tierra, que la tele la tiene atontada, se cree una diva”, añadió.