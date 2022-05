Mario Irivarren y Vania Bludau no han revelado todos los actos de violencia que vivieron dentro de su relación. Sin embargo, hay testigos que van contando poco a poco más acontecimientos que la pareja habría vivido. Este viernes 13 de mayo, “Amor y fuego” emitió un audio en el que una persona allegada a la pareja da a conocer una supuesta faceta de la modelo.

Como se recuerda, Mario Irivarren se presentó en “Amor y fuego” para relatar su versión de los hechos y evitar las especulaciones. En esta serie de revelaciones, el ex chico reality aceptó haber violentado a Vania Bludau. No obstante, no negó ni afirmó alguna conducta agresiva por parte de su exenamorada.

¿Qué dijo el testigo sobre Vania Bludau?

“Mario se encontró con las amigas de Ivana y en eso Vania le hace ‘chongo’: ‘Por qué conversas con las amigas de Ivana. Me dejas de lado’. Y Mario empezó a alzar la voz: ‘Déjame en paz, siempre es lo mismo contigo, me tienes harto. Me celas por las (puras)’. Y ya tú sabes cómo se pone. Entonces, ahí fue que Vania se fue. Al fin de semana siguiente, conversaron de que ella no se tenía que ir sola porque era peligroso, entonces si se vuelven a pelear y tienen esta discusión y tratan de calmarse”, dijo al inicio para contextualizar.

“En el evento de Daniela Darcourt, la misma cantaleta. Creo que justo estaban las amigas de Ivana, y él se puso a conversar con ellas porque todos son amigos. O sea, no tiene nada de malo, no es que él este conversando con esas amigas sobre Ivana, sino que hace años no las ve y también fueron parte de su vida en algún momento”, agregó.

A continuación, él relató un momento de terror y aseguró que varias personas también lo vieron: “La misma cantaleta, el mismo show, no sé por qué fue el detonante, pero se pusieron a pelear. La cosa es que ella va abajo, me parece que a escuchar a Daniela Darcourt con él, y en una de las discusiones que tiene, ella le muerde el cuello (...) y él al tratar de tranquilizarla le coge el cuello fuerte, como para que pare porque él también se puso medio loco y ella ya estaba loca”.

“ Pero ella antes le metió una mordida en el cuello y eso no lo puede negar porque creo que una flaca filmó todo y la tuvimos que callar para que no mande nada . También Vania tiene esas reacciones medias violentas, superviolentas”, finalizó.

Confidente de Mario Irivarren opina sobre Vania Bludau

Evelin, la amiga y confidente del ex chico reality, se contactó con “Amor y fuego” para opinar sobre las grescas entre Mario Irivarren y Vania Bludau. Afirmó que la modelo “le fregó la vida”: “Ella no se iba a casar con Mario porque la persona que va a llegar a la vida de Mario es quien ama y respeta a la madre, que no quiera verla fuera del lugar”.