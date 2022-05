El caso de Josimar y su madre en torno a una presunta falsificación de firma ha llegado a instancias mayores y ahora la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra Isabel Farfán Ortiz, progenitora del salsero.

El Ministerio Público informó en un comunicado que el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Callao inició unas pesquisas porque la señora de 62 años habría utilizado un permiso de viaje notarial presuntamente falso para intentar trasladarse a Estados Unidos con una menor, la hija mayor del intérprete.

Las autoridades disponen que Farfán Ortiz sea investigada por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en su modalidad de uso de documento público falsificado , en agravio del Estado. Se indicó que se tomará la declaración de la implicada en un plazo de 60 días.

Josimar fue denunciado ante Fiscalía

Josimar también se ha visto envuelto en dicho escándalo tras ser denunciado por Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y notaria de Lima, por utilizar su notaría para tramitar un documento con firma falsa y así agilizar el proceso de viaje de su descendiente.

“Es tan irresponsable que no piensa en todo el daño que hace. El tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel. Aunque estuviera en el Perú, no iría a la cárcel, no hay pena efectiva para él, salvo que fuera reincidente, por eso este chico vive siempre al margen de la ley”, expresó ante las cámaras de Magaly Medina.

Madre de Josimar fue detenida en el aeropuerto

En el comunicado del Ministerio Público se especifica que la señora Isabel Farfán Ortiz fue detenida en Migraciones alrededor de las 9.00 p. m. del 10 de mayo del 2022 luego de que una de las inspectoras notara que la autorización notarial de la hija de Josimar podría ser fraudulenta.

Luego de esto, fue trasladada a la comisaría del Aeropuerto Jorge Chávez, donde permaneció por 4 horas aproximadamente.