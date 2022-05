Rosángela Espinoza tiene casi 10 años dentro de las competencias, sumando los de baile y fuerza. En ese sentido, ella inició en “Combate” y ahí conoció a Zumba, personaje con el que fue vinculada durante los primeros meses de su estadía. El romance fue sorpresivo para los televidentes, por tanto, este jueves 12 de mayo, la ‘Chica selfie’ reveló cómo se sintió al conocerlo.

Actualmente, Rosángela Espinoza es una de las participantes de “Esto es guerra” con mayor número de seguidores en sus redes sociales. Debido a esto, la chica reality se comunica con sus fanáticos a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

La modelo hizo un recuento de su estadía en los programas televisivos y recalcó que en “El gran show” dio a conocer sus habilidades con el baile. “Mi primer reality de competencia fue “Combate”. Luego, pasé a “Bienvenida la tarde” y “Vex”. Fui de caída (broma). Pero el reality que me dio la oportunidad de mostrar mi talento para poder ingresar a “Esto es guerra” fue el “El gran show”, donde gané dos (copas) junto con Lucas Pico”, contó.

Posteriormente, Rosángela Espinoza mencionó sobre el romance que le crearon en “Combate”. “Además, dejaré claro que primero fui a “Combate” y no a “EEG” porque fue en el año 2013. Tuve suerte de ingresar a la primera. Bueno, ahí me hicieron el show con el muñeco Zumba, que no sabía quién era hasta que lo vi y me quería regresar a mi casa”, agregó.

“Tuve que seguir porque era una oportunidad para mí. Recuerdo que todo el mundo quería ingresar a “Combate” en ese momento. Sí, es cierto que tenía un nivel de competencia demasiado bajo porque no estaba preparada físicamente (salía de participar en el Miss Perú)”, agregó.

Rosángela Espinoza relata su estadía en cada reality. Foto: Instagram.

Sin embargo, la popular ‘Rose’ afirmó que en “Combate” no tuvo una buena experiencia por las burlas: “No la pasé bien en “Combate” porque se burlaron de mí muchísimo por ser mala competidora. Solo me quedaba hacer show, pero hoy puedo decir que solo quiero competir y listo. Las cosas como son”, aseguró.

Finalmente, agradeció al reality de América TV por darle la oportunidad de competir con ellos: “Ahora mi nivel de competencia es gracias al programa “Esto es Guerra”, perteneciendo al equipo ‘combatiente’”.

PUEDES VER: Samahara Lobatón es denunciada por presuntamente amenazar de muerte a una joven

Rosángela Espinoza quiere publicar un libro

En la siguiente historia de Instagram, la modelo afirmó que le gustaría contar todo lo vivido a lo largo de estos años. “Muchos (son) los que se burlaron de mí. Yo me pregunto ahora, ¿dónde están? Nunca subestimes y te creas lo máximo. Sacaré mi libro, ¿ok? Al estilo J Bayly”, finalizó.