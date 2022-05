En los últimos días se levantó la polémica sobre cómo habría sido realmente María Pía Copello durante su trabajo en “María Pía y Timoteo”, luego de las declaraciones de Nataniel Sánchez, quien dijo haber sido maltratada por una conocida conductora de televisión.

Como se recuerda, la joven actriz regresó de España y recordó sus inicios en la televisión como bailarina de dicho espacio que se transmitió hasta diciembre del 2006 por América Tv.

Nataniel Sánchez, sin dar nombres, reveló que una exconductora infantil le gritó muy fuerte durante los ensayos de baile. Sus declaraciones generaron revuelo porque apuntaron a que dicho personaje se trataría de María Pía Copello.

En esta nota te contamos por qué la influencer se encuentra en el ojo de la tormenta tras las confesiones de Nataniel.

Nataniel Sánchez acusa a exconductora infantil de maltrato

Nataniel Sánchez concedió una entrevista para el programa de YouTube “Encuentros con Jackie Ford” y sorprendió al relatar que a la edad de 10 años una conductora del programa donde bailaba le llamó la atención por supuestamente olvidarse los pasos de baile.

“Ella se fue por mí y empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú, Jacky, sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco, soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije: ‘¡A mí no me grites!’”, comentó.

¿Por qué vinculan a María Pía tras las declaraciones de Nataniel?

Resulta que en el tiempo que Nataniel Sánchez trabajaba como bailarina fue en la época de “María Pía y Timoteo”, programa conducido por la influencer María Pía Copello.

María Pía Copello se pronuncia tras declaraciones de Nataniel Sánchez. Foto: composición captura América TV, captura YouTube.

María Pía Copello niega maltrato a Nataniel Sánchez

Tras las declaraciones de Nataniel Sánchez, María Pía le contó a Rodrigo González que sería incapaz de gritar a un niño. “Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar. Imagínate, ¿cómo controlas a 25 niños? De repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio”, replicó el conductor de “Amor y fuego” el mensaje de Pía.

Exbailarina desmiente a María Pía y confirma que sí gritó a Nataniel

En medio de toda la polémica, salió al frente, Dannya, una de las exintegrantes del cuerpo de baile de “María Pía y Timoteo”. La joven bailarina dijo a través de su cuenta de TikTok que fue testigo del maltrato de la conductora a Nataniel Sánchez y, además, contó cómo era la verdadera personalidad de la influencer.

“Yo les voy a contar que ese día en que Nataniel Sánchez recordó que una animadora infantil la gritó por equivocarse con unos pasos, algo que fue totalmente cierto porque yo estuve ahí”, comentó.