Magaly Medina y Janet Barboza vienen lanzándose duras indirectas desde hace varios días en cada uno de sus programas. La conductora de “Magaly TV, la firme” ha llamado “mona con metralleta” en reiteradas ocasiones a su colega de “América hoy”, quien también respondió a dichos adjetivos calificando de “pingüino” a Alfredo Zambrano, esposo de la ‘Urraca’.

Esto generó el enojo de la figura de ATV, quien le dijo a la ‘Rulitos’ que su marido tiene nombre. Pero lejos de sentirse amedrentada, la ‘Reina de las movidas’ volvió a hacer de las suyas y esta vez contó con la ayuda de Tilsa Lozano.

Tilsa y Janet lanzan calificativo contra Alfredo Zambrano

La edición de este miércoles 11 de mayo estaba llegando a su fin cuando Janet Barboza le hizo una curiosa pregunta a su invitada. La conductora le consultó a la ex Miss Colita Reef si tenía un ave favorita y obtuvo una peculiar respuesta.

“ Sí, mi (ave) favorita es el pingüino porque una vez que elige una pareja se queda toda la vida con esa pareja. Es un ave fiel, aunque hay algunas excepciones ”, indicó Tilsa Lozano. Luego de ello, Janet agregó: “ Como en toda la fauna, hay excepciones ”.

Magaly Medina aclara a Janet Barboza por supuesta infidelidad

Janet Barboza dio a entender el último martes 10 de mayo que Magaly Medina había perdonado una infidelidad de parte de su esposo Alfredo Zambrano. Esto fue rápidamente aclarado por la periodista de espectáculos, quien señaló que jamás perdonaría una situación así y señaló que ella sí tenía dignidad.