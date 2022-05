Gian Marco podría componer para Corazón Serrano: “Tengo canciones que encontrarán su voz”

Gian Marco se tomó el tiempo de explicar y revelar nuevos aspectos de su carrera musical. Si bien algunas declaraciones del artista peruano se han hecho controversiales y han generado distintas reacciones de su público, el intérprete de “Canción de amor” sigue enfocado en hacer música y afirmó que estaría dispuesto a componer para Corazón Serrano un segundo tema de cumbia, de darse la oportunidad.

Gian Marco: “Si me llaman para hacer cumbia, yo feliz”

Durante la reciente entrevista que Gian Marco concedió a Carlos Orozco, el músico se tomó varios minutos para explicar qué tan cómodo se siente al componer nuevamente un tema de cumbia y si ha considerado volver a lanzar una canción con el Grupo 5 u otra agrupación del género.

“Podría hacerlo, pero siento que como músico... es que yo veo la música como la expresión del momento. Porque si yo me planteo hacer un disco de cumbia solamente por un tema comercial, porque funcionó, sí va a estar ‘cool’, pero no sé qué tanto yo voy a hacer ese personaje. Si a mí me llaman para hacer cumbia, yo feliz. Es más, podría escribir para Corazón Serrano”.

Gian Marco explicó por qué a veces no manda saludos a sus fans

En otro momento de la conversación, Gian Marco se explayó al responder a las críticas que ha recibido después de que varios usuarios afirmaran que el cantante suele ignorar a sus seguidores cuando ellos le piden algún autógrafo o que grabe un saludo.

“A veces estoy con el ‘mood’ de que sí, otras veces no tengo ganas de mandarle un saludo a alguien. Aparte, qué horrible, una cosa es que genuinamente le mandes a alguien un saludo porque lo conoces o porque te contaron una historia bonita, pero hay días y hay días”, dijo el músico.