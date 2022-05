¿Qué pasará con “Perú tiene talento” tras el ingreso de Renzo Schuller a “Esto es guerra”?

Los fanáticos de “Esto es guerra” pudieron conocer rápidamente al reemplazante de María Pía Copello luego de que Renzo Schuller fuera anunciado como el nuevo conductor del programa. El actor pega la vuelta a este tipo de competiciones tras su paso por “Combate” y hasta fue increpado por Johanna San Miguel, quien le recordó algunas declaraciones del pasado donde se había negado a ser parte de “EEG”.

Pero el ingreso a este reality no es la última participación del actor en televisión nacional, ya que también viene siendo parte de la actual temporada de “Perú tiene talento”. Por ello, su caso ha despertado la atención de los internautas en las redes sociales preguntándose sobre cuál será su situación con ambos canales.

¿Qué pasará con Renzo Schuller y “Perú tiene talento” tras su ingreso a “EEG”?

De momento no hubo un pronunciamiento oficial de Latina respecto al presente televisivo de Renzo Schuller. Sin embargo, como suelen hacer este tipo de programas concurso, la temporada ya estaría grabada, salvo por la semifinal y final, por lo que seguiremos viendo por partida doble al actor tanto en las pantallas de América como en las del canal de Jesús María.

En el caso de ver un hipotético reemplazo, habría que esperar la confirmación de la producción de Latina sobre si habrá una segunda temporada de “Perú tiene talento”. Esto se debe a que la casa televisora anunció que a mediados de este 2022 volverán las versiones de “La voz”, “La voz Kids” y “La voz senior”, así que los jueces de cada uno de los programas podrían cambiar.

Renzo Schuller podría ser conductor de EEG tras culminar su contrato en Latina. Foto: composición Renzo Schuller/Instagram

Recordemos que situaciones similares ya se han presentado en este tipo de competencias de Latina. Por ejemplo, durante las emisiones de “La voz” del 2021, las ediciones salían de lunes a viernes con la presencia de Daniela Darcourt a pesar que la salsera nacional se encontraba por distintas partes del Perú realizando sus presentaciones.

Renzo Schuller manifestó su alegría de ingresar a “Esto es guerra”

A pesar de su marcada identificación con “Combate”, Renzo Schuller se mostró bastante feliz con su ingreso a “Esto es guerra” para lo que será la temporada especial por los 10 años del show. El presentador reveló que tuvo más de una chance de pisar el set de América TV en anteriores oportunidades.

Renzo Schuller seguirá como jurado de la nueva temporada de Perú tiene talento. Foto: Instagram