Mario Irivarren y su promesa por el Día de la Madre: “Me he propuesto sanar, curar heridas”

Reflexionó. En los últimos días Mario Irivarren dio de qué hablar tras ser acusado de agresión física a Vania Bludau. Luego de este episodio, el modelo fue captado meditando en una playa, lo que causó la sorpresa de muchos de sus seguidores. Sin embargo, en el día de la madre, dejó boquiabiertos a todos con una publicación.

A través de sus redes sociales, el modelo compartió un extenso mensaje en el que hizo una catarsis sobre sus sentimientos y se comprometió a mejorar día a día hasta sanar sus heridas emocionales.

Cabe mencionar que, hace unos días, el exchico reality reveló que se encuentra llevando terapia psicológica para aprender a manejar sus arranques de ira.

Mario Irivarren comparte reflexión en el Día de la Madre

En su cuenta de Instagram, Mario Irivarren publicó una foto a lado de su madre en esta fecha tan especial y acompañó la instantánea con un extenso mensaje.

“Siempre me ha sido difícil expresar lo que siento, es un rasgo de mi personalidad que con los años se ha agudizado, a veces lo intentaba, quería poner de mi parte y quitar esa barrera de en medio, pero luego volvía a lo mismo, al punto que un momento me volví como de piedra, sin la capacidad de sentir realmente, no lograba sentirme ni bien ni mal, vivía en neutro, incapaz de sentir verdaderas emociones, ni tristeza ni alegría, estaba tan dañado por dentro pero la coraza que me había puesto encima no me dejaba verlo”, mencionó.

“Me he propuesto firmemente sanar, curar esas heridas, ser la mejor versión de mí, abrir mi corazón, expresar mis sentimientos” , agregó.

Publicación de Mario Irivarren Foto: Instagram

Mario Irivarren sorprendió con una carta a su madre y hermana por su día

“Hoy creo que por primera vez en mi vida le expresé a mi mamá y a mi hermana con palabras sinceras que escribí en unas tarjetas el amor que siento por ellas, sin miedos, sin barreras, desde el corazón”, sostuvo.

“Nunca he dejado que le falte nada a mi madre, le he comprado todo lo que necesita y todo lo que me ha pedido, pero estoy seguro que ningún regalo que le haya podido dar la he hecho tan feliz como leer esas palabras que le dediqué”, añadió.