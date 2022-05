Hugo García decidió sorprender a su progenitora, Fabiola Silva, por el Día de la Madre y por su cumpleaños con un boleto de viaje a Europa. El integrante de “Esto es guerra” compartió en redes sociales la reacción de su mamá, quien no podía creer lo que estaba leyendo y terminó en quebrándose por tan costoso obsequio.

Mediante las historias de Instagram, el chico reality compartió algunos videos y contó cómo logró comprar el regalo. “Mis hermanos y yo decidimos regalarle un viaje a Europa por el Día de la Madre y su cumple. Recién se lo dijimos casi dos semanas antes del viaje para que sea sorpresa” , escribió.

Asimismo, el influencer reveló que este domingo 8 de mayo no la pasó junto a su madre, pues ya se encuentra en Europa. “Primera vez en la vida que no pasamos el Día de la Madre y tu cumple juntos, pero verte feliz y saber que las estás pasando increíble no tiene precio. Te amamos y ya celebraremos tu regreso”, señaló.

Chico reality apoya participación de Alessia Rovegno en el Miss Perú

El influencer se mostró sorprendido con la candidatura de su novia, Alessia Rovegno, al Miss Perú. Hugo García aseguró estar muy orgulloso de su pareja, ya que siempre apoyará sus sueños. “Yo le doy toda la fe. Yo siempre voy a creer en ella, y estoy muy orgullosa de ella porque la conozco, sé lo disciplinada que es, que siempre dará lo mejor de ella para ser la mejor. No fue una decisión fácil, sé lo mucho que lo ha pensado, pero sea lo que sea que ella decida, siempre la apoyaré y voy a querer lo mejor para ella, siempre le voy a dar aliento”, detalló para “América espectáculos”.

Hugo García sorprende a Alessia Rovegno antes de su concierto

El chico reality llegó muy emocionado al concierto de su pareja, Alessia Rovegno, para entregarle un ramo de rosas antes de que salga a ofrecer su show. “Ella sabe lo orgulloso que estoy de ella. Estoy muy feliz de poder verla por primera vez. Es algo que quería hacer hace tiempo y sabe que yo la voy a apoyar en todo lo que pueda”, precisó. El 22 de abril, la joven se presentó junto a Pascal, Vambina y Facundo Oliva; pero, por primera vez Hugo García presenciaba un espectáculo en vivo de su novia. “Es la primera vez que la voy a ver en concierto, pero yo siempre tengo mis conciertos en privado”, acotó.