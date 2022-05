Mario Irivarren reconoce conducta violenta contra Vania Bludau: “Le pido disculpas de corazón”

Mario Irivarren decidió pronunciarse ante las acusaciones de agresión que hizo su expareja Vania Bludau días atrás. El chico reality visitó el set de “Amor y fuego” y aclaró los problemas que tuvo con la modelo durante el tiempo que estuvieron juntos.

El también emprendedor indicó que quiso mantener silencio para no generar más controversia mediática sobre el tema, pero decidió poner fin a las especulaciones y reconoció que tuvo conductas violentas.

“Creo que ya es hora de salir, quería evitar eso a toda costa, creo que ya es hora de salir, contar las cosas, hacer un mea culpa y ponerle un punto final a esto de una vez”, dijo.

Se disculpa con Vania Bludau

Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de Magaly Medina y decidió enviarle un mensaje a Vania Bludau, en el que se disculpó por las agresiones que tuvo con ella tiempo atrás.

“Pedirle disculpas, desde lo más profundo de mi corazón , como ya lo he hecho en repetidas ocasiones. Mis actitudes estuvieron mal, nunca tuve la intención de reaccionar mal o herir sus sentimientos. Nunca me excusé, nunca dije que estaba bien, nunca dije que fuera su culpa. Son disculpas sinceras y de corazón ”, expuso.

Mario Irivarren revela que lleva terapia

Mario Irivarren reapareció ante cámaras e hizo un ‘mea culpa’ ante las declaraciones de Vania Bludau sobre los tormentosos episodios que vivió durante su romance. El chico reality reconoció ser una persona violenta y reveló que asiste a terapia para poder controlar estas conductas y sus ataques de ira.

“Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito; pero es algo pésimo, mal. A mí no me gusta para nada eso y llevo una terapia”, aclaró en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.