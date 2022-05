¡Otra vez se va! María Pía Copello dejó la conducción de “Esto es guerra” y recibió emotiva despedida de sus compañeros durante la noche del viernes 6 de mayo. Si bien la conductora afirmó que su tiempo en el programa había llegado a su fin, reveló que es probable que se le vea nuevamente en el reality.

María Pía Copello: “De cuando en cuando, voy regresando”

María Pía Copello fue sorprendida por Johanna San Miguel y sus compañeros de “Esto es guerra” con una emotiva despedida. La exdalina no pudo evitar llorar de emoción al sentir el cariño de los concursantes del reality. Además, confesó que estaría muy feliz de volver en algún momento y que esto sería muy probable.

“Por eso, no quiero regresar. No me puedo quedar y es difícil, las despedidas son así. Cuando llegué fue una emoción increíble. Pero cuando me voy es una tristeza muy grande. Esta vez sí me voy muy triste. Es lo que me ha tocado, qué puedo hacer. No se imaginan el soporte que recibo todos los días en las redes y en todos lados. Gracias de verdad. Esto será un ‘hasta pronto’, quién sabe. De cuando en cuando, voy regresando. Gracias por la oportunidad. Gracias de corazón”, dijo la presentadora.

¿Qué es lo que se sabe del nuevo conductor de EEG?

Luego de que Johanna San Miguel le dedicará unas palabras finales a María Pía Copello, la influencer se dirigió a su compañera para advertirle sobre el nuevo presentador del programa: “Este lunes te toca conocer a quién será tu dupla en adelante. Es una que no te la va a poner fácil, que nunca ha estado en ‘Esto es guerra’, que nos ha costado convencer. Pero yo estoy segura que va a defender muy bien a los ‘combatientes’. Esto se pone bueno, y mejor”.