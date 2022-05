Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, brindó unas reveladoras declaraciones a mediados de abril en el programa de YouTube “Por mi madre” donde aseguró haber sido excluido de “JB en ATV” por su edad. El actor señaló que la producción no quiere hacerse cargo de cualquier problema de salud relacionado con el contagio de COVID-19 a pesar de que cuenta con todas las dosis de vacunación respectivas.

Luego de algunas semanas, Adolfo Chuiman salió a respaldar a su colega asegurando que le parece absurda la decisión de Jorge Benavides de dejarlo sin trabajo. Ahora, Melcochita se une a este apoyo y se mostró bastante ofuscado con las pocas oportunidades que reciben en la actualidad los artistas de su generación.

Melcochita sale en defensa de los artistas veteranos

Pablo Villanueva afirmó que a sus 86 años se siente con toda la fuerza para seguir trabajando sobre los escenarios. Asimismo, señaló que, a pesar de su larga trayectoria, las nuevas generaciones conocen bien su arte.

'Felpudini' habló sobre su ausencia en la TV. Foto: captura de YouTube / difusión

“ A mis 86 años me siento vital para trabajar en televisión, en el cine, donde me llamen. Como Alex Valle, moriré en un escenario. No entiendo por qué no les dan trabajo a los señores. Conmigo pasa lo mismo, hasta un niño de 4 años me dice no vayan, no lo vean ”, precisó para El Popular.

Adolfo Chuiman quiere llevarse a ‘Felpudini’ a “Al fondo hay sitio”

La estrella de “Al fondo hay sitio” se mostró bastante indignada con la exclusión de ‘Felpudini’ por su edad y señaló que busca un lugar en el regreso de la esperada serie. Chuiman espera que la casa televisora haga eco de su pedido y pueda volver a trabajar al lado de su amigo.

Adolfo Chuiman y Rodolfo Carrión son amigos desde la juventud. Foto: Adolfo Chuiman/Instagram, Carlos Contreras/GLR

“Lo quiero meter en “Al fondo hay sitio”, me encantaría, estoy viendo eso. Es mi hermano, eso ya depende de la empresa (…) Estudiamos teatro juntos, toda la vida siendo amigos. Es un excelente ser humano y gran actor”, señaló para El Popular.