Ricardo Morán defiende su lucha contra Reniec: “¿Acaso la nacionalidad de EE. UU. es mejor?”

Ricardo Morán recalcó a sus seguidores por qué sigue en disputa legal contra el Reniec. El productor contestó las dudas de sus seguidores en torno al tema y recalcó que sigue siendo su deseo que sus hijos tengan la nacionalidad peruana.

Esto ocurrió algunos días después de que el jurado de “Yo soy” tuviera su primera audiencia contra la mencionada entidad. “Terminó la audiencia. Muy contento y agradecido con mi abogado Oscar Cubas. Gracias por el enorme apoyo que nos están mandando aquí. Ahora a esperar la sentencia y que sea favorable“, fue el mensaje que dejó en Twitter el 22 de abril.

Ricardo Morán tuvo audiencia contra Reniec por sus hijos. Foto: captura Twitter

Ricardo Morán reafirma su deseo de que sus hijos sean peruanos

“Si tus bebés ya tienen la nacionalidad de Estados Unidos, ¿para qué quieres la peruana?”, fue el cuestionamiento que recibió Ricardo Morán. El también actor no dudó en responder firmemente que es su derecho ser peruanos.

“¿Qué?, ¿acaso la nacionalidad de Estados Unidos es mejor? Yo soy peruano, vivo en el Perú, trabajo en el Perú. De repente puedo vivir en otros países en algún momento, porque ahora trabajo en todos lados, pero mis hijos tienen que ser peruanos”, aseguró.

Otra persona expresó su desconocimiento en torno al proceso de inscripción en el país norteamericano y, por ello, explicó por qué sus bebés cuentan con dicha nacionalidad.

“Porque ahí no se necesita la presencia de una madre para que te den un registro de nacimiento y los pasaportes. Basta un documento del hospital que indique que la mamá es subrogada”, agregó.

Ricardo Morán explica por qué dice ‘hijes’

Ricardo Morán sacó de dudas a uno de sus seguidores en relación al uso del lenguaje inclusivo que aplica con sus hijos. Según explicó, utiliza el término ‘hijes’ porque siente que abarca todos los pronombres por los que a una persona le gustaría ser referido.

“Yo no les digo hijes a mis hijos, les digo hijes a los hijes de todes y la razón es porque no sé con quién estoy hablando. Es decir, tú podrías querer que te diga señor, señorito, joven, señorita, señora o no te identificas con ninguna de esas categorías y eres no binario”, expuso en su cuenta de Instagram.