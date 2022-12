Mónica Delta: ¿quién es su esposo Jerry Hill Gates y cómo inició su historia de amor?

Mónica Delta es una de las periodistas más influyentes de Perú; sin embargo, tras su vida pública en los noticieros, se esconde una historia de amor que cruzó fronteras. Descubre a continuación más del romance de la popular conductora de televisión con Jerry Hill Gates.

Tras su separación del también periodista Roberto Reátegui y su salida del programa “Panorama”, Mónica Delta inició un nuevo camino en su carrera desde el 2003. En dicho año, la peruana emigró a Estados Unidos, país en donde conoció a su actual esposo.

Mónica Delta y Jerry Hill Gates

La periodista Mónica Delta relató en conversación con RPP que su estancia en un primer inicio fue complicada por el idioma, motivo por el cual decidió inscribirse a clases de inglés en una universidad local para encontrar trabajo. En ese período fue que conoció al empresario Jerry Hill:

“ Me puse a estudiar entre 6 a 7 horas de inglés en la universidad al día y en el ínterin conocí a mi actual esposo . Eso me estabilizó, aunque al principio no fue una relación de enamorados. Yo no quería saber nada de nada y él insistió mucho. Fue muy paciente y me ayudó a que mi piso se emparejara”, reveló Mónica Delta.

Mónica Delta y Jerry Hill Gates se casaron en el 2006. Foto: vía Blog/Liouemotions

Debido a que Mónica Delta ya gozaba de popularidad en Perú, para la periodista fue liberador poder conocer a alguien de una manera cotidiana en otro país: “Él no me miraba como una estrella, como una persona especial, no me tenía miedo en términos de éxito. Éramos pares y eso me ayudó muchísimo”, agregó.

Además, como una muestra de apoyo, Jerry Hill Gates decidió acompañar a Mónica Delta en su regreso a tierras peruanas: “Él no tenía noción de lo conocida que yo podía ser en otro país. No tenía idea (...) Lo dejó todo. Renunció a todo, se retiró de allá y dijo: ‘Vamos a donde tú vayas’. Yo necesitaba volver por mi madre porque estaba en una etapa difícil de su vida. Él no hizo ningún lío, entendió perfectamente”, explicó también para el programa “Pandora Slam”.

Mónica Delta y Jerry Hill Gates celebraron el Día de Acción de Gracias. Foto: captura/Twitter/@deltamdelta

A través de los años, Mónica Delta ha manifestado en más de una oportunidad que la relación con su actual esposo es el equilibrio que necesita en su vida debido a su ajetreada agenda como conductora de noticias.

En la actualidad, Jerry Hill Gates también mantiene una buena relación con los dos hijos de la periodista y su exesposo, hecho que llevó a la feliz pareja cumplir 16 años de casados.