¿Qué pasó en la despedida entre Shakira y Piqué tras el juicio?: así se dijeron adiós para siempre

El último adiós entre Shakira y Gerard Piqué ha acaparado la atención de todo el público a nivel internacional. Tras mantener una relación sentimental de más de 10 años, la expareja decidió ponerle punto fin en junio del presente año. En los últimos meses, protagonizaron una disputa legal por sus hijos y ahora toda la situación se habría calmado.

Conoce todos los detalles de la despedida que tuvieron Shakira y Piqué en España, en la cual habrían arreglado la mayoría de sus diferencias.

Shakira y Gerard Piqué se reencuentran

El medio estadounidense Look señaló que Gerard Piqué y Shakira tuvieron un encuentro ameno, durante la reunión legal que tuvieron para determinar como será la custodia de sus hijos, Sasha y Milán. Esta citación habría durado al menos 12 horas , en las cuales la pareja tuvo que volver a dialogar sobre varios detalles de la familia que formaron.

Asimismo, aseguraron que, al regresar a casa, Gerard Piqué optó por ir con Shakira a conversar en la cocina, mientras sus abogados planeaban los futuros acuerdos en el comedor.

Shakira reveló detalles de los inicios de su relación con Gerard Piqué. Foto: composición LR/ difusión

Piqué se quebró y Shakira reacciona

El mencionado diario reveló que Gerard Piqué se quebró tras las negociaciones y no pudo aceptar, en un primero momento, el hecho de que deba distanciarse de sus hijos Sasha y Milán a partir del próximo año, cuando ambos partan con Shakira a Miami.

Ante esto, el futbolista habría derramado algunas lágrimas y fue consolado por la cantante. “Piqué se derrumbó. A solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Piqué admitió no entender la intransigencia de la popstar latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más”, afirma el medio estadounidense.

“Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo” , acotó.