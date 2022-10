Dulce María revela por qué no fue a la boda de Maite Perroni: “Estuve de corazón”

La boda de Maite Perroni y Andrés Tovar se llevó a cabo el último 8 de octubre. Este momento conmocionó a la prensa internacional, pues varios integrantes de RBD asistieron a la ceremonia, entre ellos estuvieron Christopher Uckermann y Christian Chávez. Sin embargo, quienes brillaron por su ausencia fueron Alfonso Herrera y Dulce María.

En una conferencia de prensa realizada el 26 de octubre, por el inicio de grabaciones de la serie “Pienso en ti”, la recordada ‘Roberta’ se pronunció y desmintió rumores de un posible distanciamiento con ‘Lupita’.

“Hago talleres de dirección y de música lo hago los fines de semana. Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero (Maite Perroni) se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”, reveló Dulce.

Dulce María asegura que le gustaría pasar más tiempo con sus compañeros de RBD

Asimismo, la cantante dejó en claro que no es posible que los seis integrantes de RBD se reúnan frecuentemente, ya que cada uno tiene una agenda diferente:

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno (...) A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre será así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible”, agregó Dulce María.

¿Por qué Dulce María no participó en el concierto virtual de RBD en 2020?

No es la primera vez que Dulce María no forma parte de los reencuentros de la banda, ya que, en 2020, RBD tuvo un concierto virtual llamado “Ser o parecer”, el cual rompió récords, ya que vendió más de 300.000 entradas y recaudó 11 millones de dólares , según Infobae. Sin embargo, ni la actriz ni ‘Poncho’ Herrera asistieron.

Dulce María celebra aniversario de bodas con tierna foto de su embarazo

¿El motivo? La intérprete de “Tras de mí” dijo que para ella era muy pronto regresar a los escenarios, ya que, semanas antes, había dado a luz a su primera hija:

“El tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito. Es algo que se agradece de corazón; creo que los seis les agradecemos de corazón a toda la gente, fanáticos y generación que está pendiente de nosotros”, precisó.