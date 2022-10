Amaia Montero: productor musical asegura que no sabe dónde está la cantante

¡Se disparan las alarmas! Amaia Montero no se ha vuelto a pronunciar desde que compartió una imagen de ella con el rostro demacrado y despeinada en sus redes sociales, lo que causó la preocupación de todos sus seguidores.

Publicación de Amaia Montero. Foto: Amaia Montero/Instagram

Sin embargo, su entorno más cercano a nivel profesional y familiar sí ha declarado cuando los medios de comunicación se contactaron con ellos para saber más de la salud de la exlíder de la agrupación La Oreja de Van Gogh.

¿Qué dijo Marcelo Vaccaro sobre Amaia Montero?

El programa español “Fiesta” se comunicó con Marcelo Vaccaro, productor musical de la artista, para conocer cuál era el estado de salud y emocional de Amaia Montero. Fue así que, al ver la imagen, confesó que alguien le había hackeado su cuenta de Instagram; sin embargo, al día siguiente recibió una llamada de la intérprete de “Rosas” a las 4 de la mañana que no contestó porque estaba descansando.

Por su parte, el diario El Mundo también expresó: “ Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante. Por lo que no conoce su paradero actual en medio del revuelo mediático ”. Al parecer, la artista no solo pasaría momentos bien difíciles en su vida, sino que estaría sola afrontando todo este proceso.

¿Qué dijo la hermana de Amaia Montero?

Idoia Montero fue consultada por el programa español “Espejo público” y manifestó: “ Amaia no está pasando por su mejor momento ”. Asimismo, su hermana dejó en claro que la cantante pasa momentos duros a nivel emocional; no obstante, ella no es la indicada para dar más información al respecto.

Como se conoce, los seguidores de Amaia Montero no la han dejado sola; por el contrario, le han mostrado todo su apoyo a través de los comentarios en la instantánea que compartió y causó mucho revuelo.