Olga Tañón revela que tiene dislexia y que lo descubrió cuando tenía más de 30 años

¡No le teme a nada! Olga Tañón en una cantante puertorriqueña que se ha hecho conocida por cantar merengue y latín pop; sin embargo, su talento no solo es como intérprete, sino también como compositora, además de todo el show de baile que presenta en sus conciertos por la destreza artística que lleva consigo.

“Es mentiroso”, “Muchacho malo”, “Cómo olvidar” y muchos éxitos más han sido coreados por ella; sin embargo, estuvo varios años no tan centrada en nuevos proyectos musicales. Este 8 de octubre, la ganadora de dos Grammys utilizó sus redes sociales para concientizar a sus seguidores al hablar de la dislexia.

Olga Tañón revela que padece de dislexia

La cantante Olga Tañón escribió en su cuenta de Instagram: “Desde niña me preguntaba el porqué no me podía concentrar al querer leer un libro . Leer un teleprompter me da muchísimo trabajo, porque comienzo bien y de momento veo cómo las letras bailan y no se dejan de mover”.

“ Descubrí que soy disléxica cuando tenia mas de 30 años y siempre lo trataba de ocultar por no saber que era lo que pasaba en mi mente. Luego de que me enteré, lloré y lloré porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre ”, continuó diciendo para pedirle más empatía con las personas que, al igual que ella, padecen ese trastorno.

Olga Tañón vuelve al Perú en noviembre para dar concierto

La artista Olga Tañón regresa al Perú como parte de su gira “I am back”. La popular ‘Mujer de fuego’ pondrá a bailar a sus seguidores peruanos este 19 de noviembre con sus mejores éxitos. Además, se conoce que la cantante está buscando un representante que anime la primera parte de su show.