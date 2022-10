Ed Sheeran enfrenta juicio por presunto plagio en su gran éxito “Thinking out loud”

Ed Sheeran, la megaestrella británica, se presentará ante un jurado por problemas de derechos de autor en torno a su canción estrenada en 2014 “Thinking out loud” luego de que se afirmara que copió “Let’s get it on”, del productor y cantante estadounidense de soul Marvin Gaye.

En su solicitud ante el tribunal, el intérprete argumentó que dichos reclamos deberían rechazarse porque ser “infundados” y “demasiado frecuentes”.

¿De qué se acusa al cantante Ed Sheeran?

Los demandantes afirman que Ed Sheeran y su socia escritora Amy Wadge copiaron y explotaron, sin autorización ni crédito, la canción de Marvin Gaye, “incluidos, entre otros, la melodía, los ritmos, las armonías, la batería, la línea de bajo, el coro de acompañamiento, el tempo, la síncopa, y bucle”.

La compañía busca obtener una reparación de US$ 100 millones en daños.

Ed Sheeran ya recibió reclamos por copiar la música de otro artista

El intérprete Ed Sheeran y Steve McCutcheon y Johnny McDaid, sus dos coautores de Snow Patrol, ya habían estado en una batalla legal durante años con Sami Chokri y Ross O’Donoghue, un par de compositores que afirmaron que el éxito de 2017 “Shape of you” tenía partes de la canción “Oh why”.

El juez del Tribunal Superior dictaminó que la imitación “no se hizo a propósito ni inconscientemente” durante el juicio que tuvo lugar en marzo de 2022.

Ed Sheeran enfrenta juicio por plagiar su gran éxito “Thinking out loud”. Foto: Radio Disney

Ed Sheeran escribió en su página de Instagram luego de la decisión judicial que esperaba que se pusiera fin a más reclamos infundados. Sin embargo, el intérprete de “Thinking out loud” no ha cumplido su deseo, ya que debe lidiar con otra demanda.