Clara Chía Martí se habría molestado con Gerard Piqué por abandonarla frente a paparazis

Desde que hicieron pública su relación, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no han tenido problemas al mostrarse juntos en varios de sus paseos y travesías. A raíz de ello, la joven de 23 años ha estado siendo perseguida por muchos periodistas que buscan conocer más detalles de su relación con el futbolista y saber si fue ella quien propició la separación entre Shakira y el deportista.

En días recientes, Chía Martí fue captada por la prensa española mientras caminaba por calles de Barcelona en compañía de una amiga. En ese entonces, la relacionista pública de profesión evitó responder a las interrogantes de los reporteros. Un suceso similar aconteció hace poco, cuando la dupla de tórtolos arribó al aeropuerto El Prat. Allí ocurrió un incidente que habría ocasionado la molestia de la novia de Piqué.

Gerard Piqué deja sola a Clara Chía

Gerard Piqué, que es un personaje público que está acostumbrado al acecho de la prensa, optó por caminar a paso rápido y retirarse al ser consultado por las recientes declaraciones que emitió Shakira a la revista Elle, en las que se refirió al fin de su relación con él.

No obstante, no se habría percatado de que, en su apuro, dejó atrás a Clara Chía Martí con varios reporteros a su alrededor. Este hecho, según el portal Upsocl, no solo generó enojo en la pareja del futbolista por quienes la rodeaban, sino por la actitud de Piqué de abandonarla en vez de ayudarla a lidiar con el acoso mediático.

Recuerdan actitud de Piqué cuando paparazis acechaban a Shakira

A propósito de la incómoda situación que experimentaron Clara Chía y Piqué en París, diversos portales de información y medios extranjeros recordaron cómo reaccionaba el integrante del FC Barcelona cuando la prensa invadía el espacio personal de la madre de sus hijos.

En una ocasión, Piqué protegió a Shakira cuando se encontraban en una montaña. Él no dudó en expresar su enojo por irrumpir en su intimidad, por lo que decidió lanzarle huevos a los paparazis para que dejaran de grabarlos.