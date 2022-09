Shakira y Piqué se reencontraron en partido de su hijo, pero se sientan separados

¡No se toleran! Shakira y Piqué son los famosos más esperados por los paparazzi en las calles de Barcelona después que anunciaran su separación tras 10 años de relación. Esto debido a que, luego del comunicado público, el futbolista fue visto con Chiara Marti, una joven que trabaja en su staff de comunicaciones.

La expareja se ha vuelto a ver la cara en las reuniones junto a sus abogados para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y, a pesar de no tener éxito, parece que habrá más conciliaciones hasta que cada uno ceda por el bienestar de sus dos pequeños.

¿Shakira y Piqué se juntan por sus pequeños?

La cantante colombiana Shakira sorprendió a más de una seguidora al confesar para la revista Elle que había sacrificado su vida por su relación con el deportista Piqué. Todo eso ha hecho que su relación no acabe en los mejores términos posibles, pero hay dos razones que siempre los volverá a unir: Sasha y Milan.

Shakira asistió con sus amigos y su madre al partido de béisbol de su hijo. Foto: TMZ

En esta oportunidad, los famosos llegaron a una cancha de béisbol para darle su apoyo al menor de nueve años junto a sus respectivas madres. Lo que más llamó la atención fue que cada uno mantuvo su distancia hasta el final del juego, momento en que se apersonaron para felicitar a su niño, de acuerdo al portal TMZ.

Shakira fue vista aislada en el estadio de béisbol. Foto: TMZ

Piqué enfurece tras la última entrevista que dio Shakira

Después de lo revelado por la intérprete de “Te felicito”, el diario La Vanguardia afirmó que fuentes muy cercanas al futbolista Piqué le comentaron lo incómodo que está después de ver todo lo publicado.

En ese sentido, aseguraron: “Lo que le ha parecido profundamente injusto es la sutil utilización de los dos menores en su defensa: entre líneas es fácil leer que si ella es una mamá presente, el papá no lo es tanto. Y por ahí no pasa. Todos quienes le conocen saben que, por más que alguna noche haya salido de copas, siempre ha compaginado el césped con la empresa, pero también con el cuidado de su familia: los lleva al colegio, a actividades extraescolares, de viaje y pasa con ellos todo el tiempo en que no está trabajando”.