Bárbara Fernández Rosales, conocida como “Barbarita”, obtuvo gran fama en nuestro país por su poderosa y gruesa voz. La cantante de origen cubano llegó al Perú formando parte del grupo musical Dan Den, con el que ofreció varios conciertos que albergaron a cientos de personas. Sin embargo, años después, la cantante vivió un duro episodio con la Justicia peruana.

Conoce aquí cómo es ahora la vida de la artista que le puso voz al famoso tema “Mi cuerpo”.

Barbarita Fernández y Dan Den

Bárbarita Fernández fue parte del grupo musical Dan Den. En la década de los 2000 llegó junto con la orquesta al Perú y emprendió giras por todo el país. Rápidamente ganó fama por interpretar los temas “Mi cuerpo”, “Torbellino de amor”, “Ámame con tu experiencia”, entre otros.

Barbarita denuncia estafa

La exvocalista de la agrupación Dan Den llamó la atención de los medios de comunicación a inicios del 2014 al denunciar que había sido estafada por el empresario peruano Mario Passano y el cantante Dayron, su compatriota. Barbarita afirmó que el hombre que la trajo se iba a encargar de su visa y se le acusó de estar de forma ilegal en el Perú.

Por su parte, Passano indicó que no entendía por qué la cantante siguió trabajando con él si no recibía los pagos. Además, negó que no se le quisiera pagar el hotel, sino que fue ella quien no quiso ir porque le parecía peligroso.

Expulsión del Perú

Tras enterarse de la polémica, en diciembre del 2014, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una resolución contra la cantante cubana Barbarita que ordenaba su salida obligatoria del país con impedimento de ingreso. La entidad adujo que estaba de forma ilegal en nuestro país. Ante esto, la cantante tuvo que abandonar el Perú después de varios años.

En el año 2016, la cantante interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir que la Superintendencia Nacional de Migraciones ordene su ingreso al país para continuar trabajando como artista. El proceso se alargó y finalmente le dieron la razón a la artista.

Barbarita Fernández fue parte de la agrupación Dan Den. Foto: difusión

¿Cómo es su vida ahora?

Después de varios años, Barbarita Fernández sigue activa en la música y brindando presentaciones en diversos países. En su cuenta de Instagram, usualmente comparte con sus seguidores información sobre ella y su día a día.

Cuenta de Instagram de Barbarita Fernández. Foto: Instagram

Barbarita y su unión con Perú

Barbarita Fernández continuamente expone en sus redes sociales el cariño que siente por el Perú. Sorpresivamente, después de arreglar sus problemas legales con la Justicia peruana, este 8 de setiembre, la artista publicó en sus historias un video en el que anuncia un concierto en el distrito de Los Olivos.

“Hola, mis amores, soy Barbarita de Cuba, para anunciarles que este jueves 8 de setiembre estaré cantando mis mejores éxitos para toda mi gente linda de Perú”, dijo la artista, para luego hacer el gesto de un corazón con sus manos.