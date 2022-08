Rosalía: ¿por qué lloró en su último concierto? Esto decía la pancarta que la emocionó

La intérprete del pegadizo tema “Despechá”, Rosalía, se encuentra en Latinoamérica desplegando su talento. A través del Motomami World Tour, la catalana hace hito en la industria musical y, de paso, en los corazones de sus fanáticos. Así lo demostró durante una presentación en Argentina, cuando se quebró tras una muestra de cariño.

Cabe destacar que, si bien la popular cantante se ha alejado de sus orígenes flamencos, se encuentra ahora cada vez más cerca de un público que valora las evoluciones y el sentimiento en cada producto musical.

PUEDES VER: Joven lleva a su abuela al Motomami Tour de Rosalía y ella se roba el show con su alegría

Rosalía: ¿qué mensaje la hizo llorar?

El tierno momento ocurrió cuando interpretaba una de sus canciones más profundas, “Como un G”, un tema que retrata un amor del pasado difícil de remover en el presente. “Solo el amor con amor se paga, / nada te debo y tú no me debes nada. / El querer que no se da, ¿dónde acaba? / Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada”, es un fragmento de la canción.

Ya para el final de la letra, unos fanáticos elevaron una pancarta con un mensaje de apoyo: “A nosotros siempre nos tendrás”. La artista no pudo contener la emoción ante el gesto de empatía.

PUEDES VER: Gustavo Petro comparte la llegada del presidente de España al ritmo de Rosalía y Karol G

Rosalía: cronograma del Motomami World Tour en Latinoamérica