¿Quiénes son los famosos que le quitaron su apoyo a Johnny Depp tras juicio con Amber Heard?

¿Le dan la espalda? Johnny Depp obtuvo una decisión favorable por parte de las autoridades que atendieron su caso por difamación contra su expareja Amber Heard. La estrella de Hollywood demostró su inocencia ante las acusaciones de la actriz, quien vendió su casa en el desierto para poder financiar los millonarios pagos por indemnización al actor.

Luego de que la celebridad publicara un mensaje tras salir del juicio, varios de sus colegas le demostraron su apoyo con un like. Sin embargo, un grupo de ellos ha decidido retirar sus me gusta de lo que compartió en redes. Entérate de quiénes se trata en esta nota.

¿Qué decía el mensaje que compartió Johnny Depp?

Johnny Depp no se quedó callado luego de que los jueces a cargo de su caso contra Amber Heard lo declararan inocente. El actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje. “Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mi entorno más cercano y, también, la vida de la gente que por muchos, muchos, años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre. Todo en un parpadeo”, empieza así su testimonio.

La estrella de cine contó cómo impactó en él este fuerte episodio desde sus inicios hasta el desenlace que lo favoreció: “Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos (...). Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.

Aseguró que siente empatía por aquellos que han pasado por situaciones similares. “Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan”, concluyó.

Johnny Depp se pronuncia tras ganar juicio contra Amber Heard. Foto: captura de Instagram/J. Depp

¿Quiénes quitaron su like de la publicación de Johnny Depp?

Esta es la lista de celebridades que retiraron sus me gusta de la publicación que hizo Johhny Depp tras ganar el juicio contra Amber Heard. Si bien ninguno de estos famosos se ha manifestado o ha revelado algún conflicto con el también músico , este cambio en sus redes sorprendió a los cibernautas:

Bella Hadid

Halle Bailey

Riley Keough

Sophie Turner

Jamie Campbell Bower

Joey King

Joe Perry

Amanda Knox

Maren Morris

Melissa Ordway

Rachael Kirkconnell

Yungblud.