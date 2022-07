Laura Zapata acusa a Thalía de no apoyar en los gastos funerarios de su abuela

Ha pasado casi un mes desde que falleció Eva Mange y los problemas en la familia de Thalía continúan. Laura Zapata hizo ciertas revelaciones que no dejan una buena imagen de la cantante mexicana.

Eva Mange no recibió apoyo de sus nietas

El pasado 24 de junio, la abuela de Thalía y Laura Zapata falleció a los 104 años. La actriz reveló que ninguna de sus hermanas se preocupó por ayudarla económicamente, incluyendo a la intérprete de “No me enseñaste”.

“Thalía no me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’”, afirmó Laura Zapata. “Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, agregó la actriz mexicana.

Eva Mange falleció el 24 de junio del 2022. Foto: Laura Zapata/Instagram

Las nietas de Eva Mange no mostraron interés en asistir a su funeral

La intérprete de ‘Malvina Morantes’ en “María Mercedes” aseguró que ninguna de sus hermanas se preocupó o asistió al funeral de su abuela, solo una de sus sobrinas quiso estar presente para despedirse de su bisabuela.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos”, comentó Laura Zapata. “Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, añadió la actriz.