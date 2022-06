Christian Nodal arremete contra Bad Bunny: “Hasta para cantar y decir estupideces hay que tener talento”

Christian Nodal tras su enfrentamiento con J Balvin, ahora parece ir tras otra estrella del reguetón, nada menos que Bad Bunny. El intérprete de música regional mexicana, quien aparece en la portada de julio de Rolling Stone, enfiló sus comentarios sobre el género urbano y puso como ejemplo “Safaera”, tema del ‘Conejo malo’ que se insertó entre los primeros lugares de los rankings de Spotify a nivel global en 2020.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Bad Bunny?

El mexicano Christian Nodal, quien también hizo noticia por sus salidas con la rapera argentina Cazzu, habló sobre las horas de trabajo que hay detrás de una canción y, en esa línea, aseguró que a él nunca hubiera compuesto algo tan explícito como “Safaera”.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pend... y decir estupideces hay que tener talento” , afirmó.

“A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el cul..., pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, indicó a Rolling Stone.

También señaló que no se valora aquello que realmente tiene contenido y deja un mensaje positivo. “(No tiene) los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”, expresó el intérprete de “Botella tras botella”.

¿La música de Bad Bunny es “basura desechable”?

Los comentarios de Christian Nodal llegan una semana y media después de que otro cantante, León Larregui, llame “basura desechable” a la música de Bad Bunny.

“¡Basura desechable! Diseño de consumo capitalista, ¡refrito de ignorancia!” , escribió el líder de la banda de rock Zoe en Twitter, luego de retuitear una nota sobre “Me porto bonito” de Bad Bunny y Chencho Corleone, que colocaba al tema entre una las canciones más escuchadas del mundo.