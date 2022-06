Thalía volvió a las redes sociales para compartir detalles de lo que será su nuevo proyecto musical. La cantante mexicana expuso en su cuenta de Instagram un corto video sobre los estragos físicos que le dejaron las intensas jornadas de grabación y mostró las lesiones que aparecieron en su cuerpo.

Este hecho llamó la atención de varios seguidores de la recordada protagonista de la novela “Marimar”, quienes inmediatamente le expresaron su preocupación por su estado físico en los comentarios de la publicación.

Lesiones en las piernas

En su perfil de Instagram, Thalía compartió un clip con sus más de 20 millones de seguidores en donde se pudo ver los moretones que aparecieron en sus piernas como resultado de sus esfuerzos para su próximo proyecto.

“Tercer día de filmación y mis piernas cuatro terreno amortiguando las tempestades”, escribió Thalía en su post. Rápidamente, varios de sus fanáticos respondieron solicitándole que proteja su salud. Así, le mandaron muestras de cariño y agradecieron su constante entrega.

“Thalía, ¿está todo bien?”, “Gracias por dedicar tanto a tus fans, y mis mejores deseos”, “Cuídate, Thalía”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.

Thalía expone las lesiones físicas que le dejó la filmación de su nuevo proyecto musical. Foto: Instagram

Thalía responde y tranquiliza a fans

Tras preocupar a sus fanáticos, Thalía se pronunció en la misma plataforma para aclarar que las lesiones de su cuerpo no son graves y aclaró que estas se originaron mientras practicaba algunas coreografías con los bailarines.

“Les contaré (sobre los moretones) porque me andan preguntando que ‘¿qué ha pasado?’. He estado haciendo tantas coreografías y bailando de aquí para allá. Me cargan (los bailarines). Voy corriendo y me golpeo con una de las máquinas de luces”, sostuvo la intérprete de “No me acuerdo”.

Además, aclaró que muchos de los moretones se debían a la emoción de su nuevo proyecto. ” Esa es la actividad que hay detrás de un proyecto tan querido y tan apasionado”.